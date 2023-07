Nicholas Kawamura og hustruen Trine Kjær er blevet forældre igen til deres tredje barn.

Det skriver 42-årige Kawamura selv i et opslag på Instagram.

»04.07.2023. Velkommen til verden lille skat.«

Sammen har Trine Kjær og radioværten datteren Roberta, der kom til verden i 2017, og sønnen Robin, der blev født i 2020.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Nicholas Kawamura (@nichokawamura)

Den 42-årige dj og radiovært medvirkede i efteråret i 'Vild med dans', hvor han måtte se sig stemt hjem efter første program.

Men nederlaget blev vendt til noget positivt, da familien besluttede sig for at tage på ferie - og det var efter netop denne ferie, at Nicholas Kawamura lykkeligt kunne afsløre, at parret ventede endnu et familiemedlem.

'Her er min familie. Trine Kjær med vores to børn + 1! For da vi var på ferie for nylig, havde Trine en ekstra passager med i maven. Vi kunne ikke være mere lykkelige og spændte,' skrev radioværten da i et opslag på Instagram.

Nicholas Kawamura og Trine Kjær har været kærester siden 2013. I 2016 blev de to forlovet, og to år senere blev de gift.

42-årige Kawamura er mest kendt som P3-vært i programmer som 'Lågsus' og 'Smag på P3'.

Trine Kjær er modeblogger og har grundlagt mærket 'Trine's Wardrobe', hvor hun blandt andet sælger shampoo og cremer.