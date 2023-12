Mandag 11. december sov han stille ind omgivet af sin familie. Døde fredeligt og med ro i sindet i en alder af 86 år.

Men én ærgrelse tog Elith 'Nulle' Nykjær Jørgensen måske med sig i graven. Ærgrelsen over, at én særlig ting forfulgte ham hele livet.

'Er du træt af det?' spurgte en journalist fra Jyllands-Posten ham sidste år.

»Ja, det kan jeg love,« svarede han.

Tilbage i 1980 ødelagde han og makkeren Poul Nesgaard nemlig julen for hele Danmark, og sendte en bølge af ramaskrig gennem landet.

'Min datter på 13 år rejste sig og gik under udsendelsen', som en seer tordnede i B.T.s læserbrevkasse.

Bedre var det ikke i Ekstra Bladets spalter.

'Hvornår slutter I den forbandede julekalender?' blev der spurgt.

Selv i alle de pæne morgenaviser var harmen stor. Og dertil kom selvfølgelig den veritable seerstorm, som omstillingen i Danmarks Radio blev mødt med. Ifølge DR selv det højeste antal seerklager nogensinde.

Over to skæve hjerners bud på en julekalender.

Begge var de allerede ansat på DR, og havde haft succes med deres ungdoms-tv, da B&U redaktør Mogens Vemmer i eftersommeren 1980 rettede henvendelse til dem.

Kanalen havde desperat brug for en julekalender, efter at forhandlinger til anden side var gået i vasken.

Krav var der ikke mange af. Til trods for at de to herrer skulle gå i det foregående års julekalender 'Jul i Gammelby's store sko.

Ifølge en genfortælling af skandalen, som DR bragte tilbage i 2015, var de begge tændte. I hvert fald fortalte Poul Nesgaard, at han fluks cyklede hjem til Nulle og smed en seddel i postkassen:

'Job. Stort. Mange penge. Poul'.

»Vi synes, at det var en munter udfordring,« sagde Poul Nesgaard til DR.

Og så gik de i krig. Ud fra devisen, at Poul og Nulle var på jagt efter den ægte julemand. Men i stedet faldt i et hul. Og der blev de.

Det var fra hullet, at hvert et nyt afsnit udspillede sig. Når de for eksempel mødte en kæmpe regnorm. Eller en hulemand. Og hvad der ellers kunne dukke op dernede.

'Jul og grønne skove' kaldte de den.

Men jul var der ikke nok af. Og så gik hele Danmark ellers amok. Med vrede læserbreve og opkald til alle og enhver. Hvad end de ville høre på det eller ej.

Som en særlig gimmick var julekalenderens bagmænd forsvundet ud i den blå luft. Eller ned i det sorte hul, som var den illusion, de forsøgte at opretholde overfor de barnlige sjæle.

Men deres fravær i debatten gavnede på ingen måde kritikken, som fortsatte med at vælte ned over 'Jul og grønne skove'. Tværtimod.

Efter 12 afsnit gik selv Radiorådet ind i sagen og krævede julekalenderen lukket. Men missionen lykkedes ikke.

I stedet lovede B&U redaktør Mogens Vemmer at han ville overtale Poul og Nulle til at proppe lidt mere jul ind i serien. Forgæves.

Først 23. december skete det.

Den dårligste julekalender nogensinde er den siden blevet kaldt. Og ud fra den bedømmelse er det nærmest skæbnens ironi, at der i dag kun findes 12 afsnit af den. Resten blev slettet. Angiveligt ved en fejl.

Og selvom 'Jul og grønne skove' – eller 'Poul og Nulle i hullet' som den også blev kaldt – med årene også er blevet set blev med lidt andre og mildere øjne, slap skandalen aldrig helt sit tag i dens skabere.

Som igen og igen måtte svare på spørgsmål om dengang, de ødelagde julen for familien Danmark.

Men, som Elith 'Nulle' Nykjær Jørgensen sagde i Jyllands-Postens portrætinterview sidste år:

»Når man går på gaden, er der stadig folk, der kan huske mig fra dengang, og det er meget sjældent, at jeg får at vide, at de ikke kunne lide den – måske fordi jeg er så gammel og skrøbelig, at de ikke kan lide at sige det.«

De 12 afsnit af ‘Jul og grønne skove’ kan stadig ses på Bonanza.