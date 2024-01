Det populære satireprogram 'Den korte r8adioavis' indstilles på ubestemt tid.

Det afslører folkene bag, Rasmus Bruun og Frederik Cilius i en video, der mandag er lagt ud på deres sociale medier.

Programmet, der følger de to fiktive journalister Rasmus Bruun og Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm arbejde, var først en daglig på succes på den nu lukkede Radio24syv.

I 2022 genopstod udsendelsen på deres nye onlineradio og podcast-platform R8dio, men nu vil de altså prøve noget nyt.

Frederik Cilius og Rasmus Bruun som deres karakterer i 'Den korte R8dioavis'. Foto: Pressefoto Vis mere Frederik Cilius og Rasmus Bruun som deres karakterer i 'Den korte R8dioavis'. Foto: Pressefoto

I videoen forklarer Frederik Cilius, at de synes, at 'Den korte r8adioavis' fungerer bedst, hvis det bliver sendt på daglig basis, og det har de ikke tid til mere, fordi de i stedet vil fokusere på at udvikle nye programmer.

Fans af Rasmus Bruun og Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm kan dog ånde lettet op, for karaktererne er ikke døde, understreger de. Karaktererne vil fortsat blive brugt i andre sammenhænge og programmer.

»Så det håber vi, I har meget stor forståelse for,« lyder det fra Frederik Cilius.

Du kan se videoen herunder: