Der var blå blink ved skuespilleren Robert Hansens lejlighed på Frederiksberg tirsdag.

Vidner fortæller til B.T., at politiet var til stede på adressen fra omkring kl. 19.30 til 23.00.

En rystet nabo til Robert Hansen fortæller til B.T., at en kvinde i løbet af aftenen kom hen i naboens lejlighed tydeligt rystet, angiveligt efter et sammenstød med skuespilleren i hans lejlighed.

Ifølge naboen havde kvinden mærker på sin krop, der angiveligt kom fra sammenstødet mellem kvinden og Robert Hansen.

Over for B.T. fortæller Københavns Politi, at de tirsdag aften har været i området i forbindelse med en politiforretning. De har ingen kommentarer til, om de anholdte en mand.

Det har ikke været muligt for B.T. at få en kommentar fra Robert Hansen.

B.T. har været i kontakt med Robert Hansens kæreste, Julie Starris, der ikke ønsker at kommentere sagen.

Det er ikke første gang, at politiet har været ved Robert Hansens adresse på Frederiksberg.

I maj 2022 rykkede de også ud.

Her ville skuespilleren ikke fortælle om sagen.

»Jeg kommer hverken til at be- eller afkræfte, om de var hos mig,« lød det.

For tiden er skuespilleren involveret i en retssag.

Han er titalt for vold mod sin ekskæreste, Nynne Larsen.

Han nægter sig skyldig i anklagerne, der omfatter både simpel og grov vold, der skulle være begået mellem 2020 og 2021.

Sagen skal igen for retten i august.