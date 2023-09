Det var forældrenes livsværk. Som pludselig for få dage siden og ud af det blå stod opført i CVR-registret som under tvangsopløsning.

»Jeg fik et chok,« siger Emilie Brandt om det ikoniske designfirma, som hendes forældre Margit og Erik Brandt stiftede tilbage i 1966.

»Julie og jeg har jo gang i alt muligt,« forklarer hun videre. Stadig lettere rundtosset. For hun fik travlt, da hun pludselig opdagede statusændringen i systemet.

Det er knap et halvt år siden, at hun og søsteren Julie mistede deres far. Som stod registreret som ejer af virksomheden.

Og det var angiveligt en mail sendt til hans adresse, som de to søstre havde misset.

»Når det hele er slut, så kan man ikke overskue at gå ind og tjekke de gamle mails. Man har lige brug at lukke lidt ned og få tingene på afstand.«

»Så vi har ikke lige været så aktive på den konto og har nok haft en tro på, at myndighederne ville kontakte os, hvis det var,« siger Emilie Brandt, som straks tog kontakt til deres advokat.

»Så nu er vi ved at anmode om, at det ikke skal ske.«

De to døtre har nemlig planer om at drive forældrenes livsværk videre.

»Vi har begge en kæmpe passion for at genoplive det og gøre noget godt ved det. Vi har en masse tanker, men ikke noget konkret endnu,« fortæller 51-årige Emilie Brandt, som til daglig arbejder som producer i filmbranchen, mens hendes søster Julie har eget design- og indretningsfirma.

Nu slår de pjalterne sammen, så Margit & Erik Brandt Design kan leve videre.

