Pil kunne løfte armene i triumf, da hun tilbage i oktober vandt P3 Talentet til P3 Guld-prisuddelingen.

Med statuetten fulgte også en præmie på hele 100.000 kroner.

Det unge stjerneskud har dog ikke brugt pengene på noget endnu. Og det er der en god grund til.

»Jeg tror faktisk ikke, at jeg har fået dem endnu, så jeg håber ikke, at jeg har nået at bruge dem,« fortalte hun torsdag aften på den røde løber til Danish Music Awards.

Når pengene tikker ind på kontoen, er der dog ingen tvivl om, hvad de skal gå til.

»De skal gå til musik. Helt klart. Et eller andet, der har med musik at gøre. Der er altid mange sjove, nye, kreative tiltag, og jeg kommer også engang imellem til at bruge nogle penge på kreative ting og visuelle ideer og indspilning af musik. Det er dejligt at få nogle ressourcer til at kunne lege.«

Pil har da umiddelbart heller ikke tænkt sig at sende en mail til DR lige foreløbig for at høre, hvornår checken lander i postkassen.

»Det er jo en kæmpe gave, så hvor charmerende er det lige at være sådan: 'Hej, hvor er min gave?'. Ej, jeg er sikker på, at de har styr på det, og jeg er meget beæret over at vinde prisen. Det er helt klart prisen, der betyder mest for mig,« lød det.