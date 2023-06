Normalt står sommeren på lyse nætter, grillmad og strandture.

Men for den kendte komponist, DR-vært og tidligere chefdirigent for DRs Pigekor, Phillip Faber, kommer den også til at stå på babygylp, bleskift og masser af glæde.

Han kunne nemlig afsløre i B.T.-podcasten 'Det, vi taler om', at han er blevet far igen.

Den lille dreng kom til verden onsdag aften 21. juni.

»Alt er gået super godt. Både Selma og den lille har det godt, og han er en flot lille fyr.«

Philip Faber og hustruen, Selma Mongelard Faber, har i forvejen sønnen August på fem år, der allerede har taget rollen som storebror til sig.

»Vores store dreng August har glædet sig helt enormt. Jeg havde aldrig turdet håbe på, at han skulle gå så højt op i det. Vi har samlet babyseng og puslebord sammen, han har kysset maven, og nu, hvor lillebror er kommet til verden, er han lige så lykkelig som vi andre. Det gør mig godt nok glad,« fortæller den nybagte far til to.

Lillebror har endnu ikke fået sit navn, men der er også flere ting, der skal gå op, forklarer Phillip Faber:

»Det skal være noget, man også kan hedde i Frankrig, for halvdelen af Selmas familie er fransk, så alle mine drømme om Kai, Svend og den slags har jeg for længst pakket af vejen. August foreslår kun navne fra Pokémon-universet, og det hjælper ikke så meget.«

Det var også i podcasten 'Det, vi taler om', at Phillip Faber i januar afslørede, at han og hustruen ventede deres andet barn. I samme podcast kom det frem, at DR-værten var blevet omskåret.

»Det sindssyge er, at jeg faktisk er omskåret. Det var i frygt for celleforandringer – det sker jo også for mænd. Så midt under corona og alt det lort, så skulle jeg kraftedeme mig også ind og omskæres. Men det kan jo ikke være derfor (at folk tror, han er jøde, red),« forklarede han dengang.

Phillip Faber understreger dog, at den lille ny ikke skal omskæres.

»Men han skal have en HPV-vaccine, når han fylder 12, så han slipper for at blive det.«

Hør ‘Det, vi taler om’ her: