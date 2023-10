Det er ikke altid let at balancere privatliv og karriere.

Det handler det blandt andet om i den nye anden sæson af DR-serien 'Carmen Curlers', og spørger man en af seriens skuespillere, Petrine Agger, havde hun især svært ved balancegangen, da hun blev mor.

Petrine Agger er gift med skuespillerkollegaen Søren Malling.

De blev begge uddannet fra Odense Teater i 1992 og fik i årene der fulgte to børn sammen.

»Da børnene var små, var jeg meget nervøs for, om man skulle blive helt glemt,« fortæller Petrine Agger og tilføjer, at hun derfor hurtigt begyndte at arbejde ovenpå sine fødsler.

»Jeg fik to børn sådan rimeligt i træk efter hinanden, så jeg var allerede ude og arbejde, da de bare var fire måneder gamle.«

For at få det hele til at fungere, fik hun blandt andet Søren Malling til at komme forbi med børnene, når hun var på arbejde som ung skuespiller.

»Så ammede jeg dem. Det var totalt stress. Det kan jeg godt et eller andet sted ærgre mig over, at det skulle være sådan for os,« forklarer Petrine Agger.

Petrine Agger er gift gennem mange år med skuespiller Søren Malling. Parret har to døtre sammen, der ligeledes er gået ind i branchen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Petrine Agger er gift gennem mange år med skuespiller Søren Malling. Parret har to døtre sammen, der ligeledes er gået ind i branchen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

For i dag er hun klogere.

Så som 61-årig skuespillerinde fortryder hun, at hun ikke tog sig tiden til at være på barsel med døtrene.

»Det ville jeg gerne have gjort anderledes, hvis man bare havde vidst, at det nok gik alligevel,« siger Petrine Agger.

For det er den lærdom, som hun har taget med sig. At man godt kan 'få både børn og en karriere' som skuespiller.

»I vores fag er der jo hele tiden en angst for ikke at få job igen, og hvor længe varer det her? Der er altid en eller anden form for usikkerhed, som jeg bare også tror, man kan føle endnu mere, når man er helt ung,« forklarer Petrine Agger.

»Når man bliver ældre, så ved man, at der kommer altid et eller andet. Der kan man have lidt mere ro på. Den erfaring har man ikke endnu, når man er ung.«

Så rådet er hermed give videre – og altså også til Petrine Agger og Søren Mallings to døtre, som begge selv er gået ind i filmbranchen.

»Nu er de selv flyttet hjemmefra og har selv gang i deres karrierer,« fortæller Petrine Agger.

Viilbjørk Malling Agger er yngste barn af Petrine Agger og Søren Malling. Hun spillede rollen som nissen Falke i 'Tinka'-julekalenderen. Foto: Per Arnesen/TV 2 Vis mere Viilbjørk Malling Agger er yngste barn af Petrine Agger og Søren Malling. Hun spillede rollen som nissen Falke i 'Tinka'-julekalenderen. Foto: Per Arnesen/TV 2

Den ældste datter er 28-årige Carla Malling Agger, der er instruktør og læser skuespil på Den Danske Scenekunstskole.

Hun har blandt andet været med til at producere politidramaet 'Shorta'.

Den yngste datter, 26-årige Viilbjørk Malling Agger, er også skuespiller, og hun er blandt andet kendt fra 'Tinka'-julekalenderne.

Søren Malling har desuden en søn på snart 40 år fra et tidligere forhold.

