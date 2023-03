Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Hammerslag', 'Størst', 'Den store bagedyst', en lang række historieprogrammer. Sofie Lindes afløser?

Peter Ingemann har de sidste tyve år været vært på en lang række populære DR- og TV 2-programmer. Fra næste sæson mangler man en ny 'X Factor'-vært, men adspurgt om det ikke var noget for ham, svarer han klart:

»Nej, jeg er ikke og har ikke været i spil (til at blive 'X Factor'-vært, red.). Jeg er ikke en god liveshow-vært. Jeg er mere til det nære møde med mennesker eller historieprogrammer, hvor jeg alene eller sammen med et andet menneske skal formidle tunge emner.«

Peter Ingemann fortsætter:

Peter Ingemann til TV Prisen 2023. Foto: Martin Sylvest Vis mere Peter Ingemann til TV Prisen 2023. Foto: Martin Sylvest

»Jeg er ikke til den store scene, konfetti og glimmer. Det er der bestemt ikke noget i vejen med, og jeg nyder at se disse programmer. Jeg bliver bare paf og nervøs, når paukerne (trommerne, red.) lyder. Man skal gøre det, man er god til – og jeg er som sagt ikke god til det. Så det vil jeg spare seerne for.«

Han tilføjer med et grin:

»Og nu er der jo heller ingen skam at blive væk, når man ikke er blevet spurgt.«

Peter Ingemann synes i stedet, at Lise Rønne bør gøre comeback som 'X Factor'-vært.

Lise Rønne var i 2021 kort tilbage i 'X Factor'-studiet som vært, da Sofie Linde var gået på barsel. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Lise Rønne var i 2021 kort tilbage i 'X Factor'-studiet som vært, da Sofie Linde var gået på barsel. Foto: Tariq Mikkel Khan

»Jeg synes, hun var fantastisk. Hun er en dejlig kollega, som jeg kender godt og har arbejdet sammen med. Hun er klog, har humor, er nede på jorden og er så empatisk og kærlig. Og så er hun bare supertjekket og virkelig professionel.«

De var netop værter sammen på DR ved et stort nytårsshow i 2011, og der mindes Peter Ingemann, at hun hjalp ham igennem udsendelsen.

»Jeg var ved at skide en snemand, og der var hun guld værd. Så på den måde er jeg sikker på, at hun også er fantastisk for de nervøse deltagere.«

Peter Ingemann mener også, at man også kunne give værtskabet til Melvin Kakooza, der i 2021 måtte droppe sit 'X Factor'-job på grund af sygdom og tilføjer så:

»Anders Lund Madsen er en joker, men det ville også være fedt. Jeg elsker Anders.«

Ved du, hvem der bliver den næste 'X Factor'-vært? Send dit tip til krdn@bt.dk.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'Det, vi taler om':