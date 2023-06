Den danske musiker Peter Belli er gået bort 79 år gammel.

Det bekræfter hans familie i en pressemeddelelse fra hans pladeselskab Target.

'Der er med stor sorg vi må meddele, at vores elskede mand, pappa, dadi og svigerfar, Peter Belli er gået bort. Efter længere tids sygdom er han den 8. juni 2023 sovet stille ind med de nærmeste omkring sig,' lød det.

Det er ikke meget, den kendte sanger har givet lyd fra sig den seneste tid.

Men 15. april sendte han en besked til sine fans på Facebook vedhæftet et billede af sig selv med konen June og deres gode ven Stig.

Her fortalte han at ægteparret, der har været gift siden 1967, havde det godt.

'Kære venner. Først og fremmest, tusind tak fordi I stadig følger mig her på Facebook. Jeg er ikke så ofte på, og jeg kan se, at jeg har fået rigtig mange private beskeder fra jer alle. Mange spørgsmål går på hvordan June og jeg har det. Jeg kan fortælle, at vi har det godt, og nyder livet,' skrev 'Istedgade'-sangeren til sine fans.

Han forklarede i samme omgang, at det ikke var meget, han kom til at dele på sociale medier, men at han altid satte pris på beskeder fra sine fans.

'Der vil komme et opslag fra mig i ny og næ, når jeg har noget at fortælle. Men de rigtig mange private beskeder kan jeg desværre ikke besvare, men I er meget velkommen til at kommentere på mine opslag, det sætter jeg pris på. Alt det bedste til jer alle,' lød det.

I udtalelsen fra pladeselskabet gør familien det klart, at man har brug for ro efter dødsfaldet.

'Familien ønsker ro til at bearbejde deres store tab. Ulven har takket af for sidste gang,' skriver de.

Peter Belli har siden 1959 optrådt som musiker.

Ud over succesen som dansktopsanger har han også lagt stemme til flere tegnefilm og medvirket i tv-serier og film.