Er der ligevægt mellem de mandlige og kvindelige energier i programmet 'X Factor'?

Det mener den tidligere dommer og forsanger i Swan Lee, Pernille Rosendahl, ikke.

I »Østergaards salon« fortæller sangeren, at hun ofte oplevede, hvordan der blev gået hen over hovedet på den kvindelige dommer i programmerne, og der mest skulle være plads til mændenes jargon.

»Det ender tit med, at mændene sidder og laver highfive hen over hovedet på den kvindelige dommer. Det kommer lidt til at fremstå som om, den feminine energi ikke er noget værd.«

Pernille Rosendahl har fulgt med i både ind- og udskiftninger ved dommerbordet i Danmark og udlandet.

Særligt har hun bemærket, at det britiske 'X Factor' har to mandlige og to kvindelige dommere.

Det mener hun skaber en tiltrængt ligevægt.

Derfor har hun også en direkte opfordring til TV 2 om at tilføje en ekstra kvinde til dommerbordet.

»Det kunne skabe noget ligestilling ved dommerbordet,« fortæller hun og uddyber, hvad det kan gøre for dynamikken.

»Jeg tror, det vil være sværere at lave de alliancer, der altid er mellem mændene. Når jeg ser de mandlige dommere udtale sig om deres meddommere, er det meget ofte mændene, der udtaler sig positivt om mændene.«

Hun har selv oplevet, at tonen kan være hård i dommerpanelet med særligt dommeren Thomas Blachman.

Pernille Rosendahl fortæller da også, at hun er langt mindre sart, efter hun har medvirket i programmet.