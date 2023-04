Lyt til artiklen

Pernille Nygaard og Kåre Quist er et overstået kapitel.

Det skriver den tidligere realitystjerne på Instagram.

'Hvad end relation jeg havde til Kåre, er det ikke længere aktuelt og har ikke være aktuelt i et stykke tid nu – der er ingen bad vibes, og vi er fortsat gode venner,' skriver hun.

Den unge kvinde forstår dog godt, at folk ikke helt har kunnet finde ud af, hvad der foregik mellem de to.

'Jeg forstår, der må være en del forvirring omkring os. Jeg har intet dårligt at sige om Kåre – tværtimod. Han er et fantastisk og omsorgsfuldt menneske, som jeg udelukkende ønsker alt det bedste i verden.'

Ifølge Pernille Nygaard er hun over længere tid blevet spurgt til forholdet, og derfor sætter hun nu ord på.

'Jeg er blevet kimet ned i mange måneder nu, idet nogen mener, at vi skylder et svar på, hvad der skete. Vi blev tætte på meget kort tid, og jeg var ikke klar til at indgå i et seriøst forhold igen. Derfor afkræfter jeg hermed, at der er noget romantisk forhold mellem Kåre og mig,' skriver hun.

Pernille Nygaard gør det også klart, at der ikke er sket noget dramatisk mellem de to, og at det ikke er grunden til, at de ikke længere har en relation.

'Diverse rygter om, at der skulle være sket en hændelse, er ikke sande og taget ud af kontekst. Der er ikke sket nogen slem hændelse mellem Kåre og mig.'

Til Se og Hør fortæller Kåre Quist, at han ikke ønsker at fortælle om sit privatliv.

Samme besked har B.T. modtaget.

»Solen skinner. Livet er skønt. Jeg er i fuld gang med at lave en 21TV-Avis til i aften. Sammen med verdens dygtigste og bedste kolleger. Mit privatliv vil jeg ikke kede læserne med,« lyder det kort og godt.