Model og influencer Cecilie 'Cillemourse' Haugaard står midt i et stormvejr.

Mens hun har promoveret sin nye bog 'Instagrim', er det nemlig væltet ind med kritiske røster – men nu er der også opbakning.

For hvor anmelderne over en bred kam har kaldt Cillemouses nye bog for både »hyklerisk og utroværdig«, så har de fleste tilladt sig at have en holdning helt uden af have læst bogen, mener tv-vært Pelle Hvenegaard.

For ham at se, så var det »det der famøse interview« i Deadline, som startede hekseafbrændingen.



»Det virker som om, det var det, folk reagerede på og ikke selve bogen. Jeg tænker, at man skal lige læse bogen først,« lyder det fra tv-værten, der selv flittigt deler ud af sit liv med familie og rejser på Instagram.

'Instagrim' udkommer først denne torsdag, men anmelderne har bredt set kritiseret, at Cillemouse ikke reflekterer over sin egen indvirkning på de problemer, hun ellers vil sætte spot på i bogen, om at de iscenesatte sociale medier skaber et unødigt pres for unge mennesker.

Det var ligeledes kritikken over den manglende selvrefleksion, der flød over efter interviewet i Deadline, hvor influenceren blandt andet forklarede, at hun selv har oplevet at blive ramt på selvværdet af at blive eksponeret for de perfekte billeder på sociale medier.

Pelle Hvenegaard føler sig dog ikke rustet nok udi Cillemouses ageren på de sociale medier til at kunne afgøre »om der er sammenhæng, eller om det er hyklerisk, som nogen kan påpege.«

Men den følelse, han har mærket stærkest i det hele, har været sympati for Cecilie Haugaard og det, hun går igennem i disse dage.

»Den måde, jeg mest har forholdt mig til det på, har mest været, at man også lige bør tænke på mennesket i hende, som nu står der i den storm. Der synes jeg faktisk, det er ret lige meget, hvad fanden man har gjort,« siger Pelle Hvenegaard.

»Der er sgu noget i mig, der får lyst til både at give hende og Katherine Diez en krammer. De er trods alt også bare mennesker, og det er meget voldsomt, når folkedybet går i gang med at dømme folk.«

