Vært på DR's 'Aftenshowet' Kristian Ring-Hansen Holt behøver ikke at bede for, at han får en god fødselsdag - det gør Paven nemlig for ham.

I anledning af sin 52-års fødselsdag den 28. december valgte værten at invitere selveste spidsen af den katolske kirke med til bords gennem et fysisk brev, skriver Se og Hør.

Brevet blev besvaret af en medarbejder i Vatikanstaten. Og selvom Paven desværre ikke kunne komme med til fødselsdagen, ville han huske at bede for Kristian Ring-Hansen Holt på dagen.

I Holts brev spurgte han også ind til Pavens yndlingskage, men det kom der desværre aldrig noget svar tilbage på. I stedet bager fødselaren selv en italiensk citronkage.

Det er ikke første gang, at værten skyder højt i forhold til sin gæsteliste.

Sidste år på sin 51-års fødselsdag var temaet for dagen britisk i anledning af tronskiftet i det britiske kongehus, og så var det naturlige valg af æresgæsten selvfølgelig kong Charles.

Han måtte melde fra, men havde ligesom Paven pli nok til at sende sit svar i form af et brev.

Holt ved endnu ikke, hvem han vil invitere til næste år, men han frygter, at han er begyndt for højt.

»Jeg er peaket for tidligt. Måske er der nogle oversøiske præsidenter, der kunne få en invitation. Men det skal også være noget, jeg rent faktisk har lyst til at møde« siger han.