Med en ny konge kommer en revurdering af Kongehusets apanage og forbrug også.

Det hører ind under den såkaldte civillistelov, der lige nu bliver forhandlet i Folketinget – og nu ønsker flere røde partier større gennemsigtighed i Kongehusets økonomi.

Radikale Venstre, Enhedslisten og SF lægger derfor pres på forhandlingerne, skriver Politiken.

Civillisteloven afgør blandt andet, hvor meget økonomisk støtte Kongehuset skal modtage, men også hvor stort et indblik offentligheden kan få i Kongehusets forbrug.

De tre røde partier har lidt forskellige bud på, hvad den nye lov bør indeholde – men de deler et ønske om, at loven bliver »tidssvarende«, da den sidst blev ændret ved dronning Margrethes tronbestigelse i 1972.

Enhedslistens Rosa Lund peger på, at Kongehuset bør underlægges offentlighedsloven ligesom andre offentlige instanser.

Hun mener ikke, at det er at »gå for vidt«, at alle borgere kan få indblik i, hvad Kongens tøj og sko koster.

»Der er tale om nogle af Danmarks mest privilegerede og rigeste mennesker, som er født – ikke valgt – til magten. Det mindste, vi kan gøre, er da at få indsigt i, hvad de går og laver, og hvordan de forvalter statens penge,« siger Enhedslistens Rosa Lund til Politiken.

Derudover ønsker Radikale Venstres Samira Nawa en redegørelse for, om Kongehusets økonomiske gennemsigtighed er tilsvarende kongehusene i Norge, Sverige, Holland, Belgien, Storbritannien og Spanien.

SFs Karina Lorentzen peger på, at Kongehuset bør fremlægge en CSR-strategi for at nedbringe sit CO2-aftryk, som man kender det fra virksomheder.

Socialdemokratiet og Moderaterne afviser ikke, at de vil gøre loven mere tidssvarende i de igangværende regeringsforhandlinger.

De har imidlertid ikke konkretiseret, hvilke ændringer der skal til for at opnå dette.

Civillisteloven bliver forhandlet hver gang, der sker et tronskifte, og vil denne gang blive fremlagt for Folketinget i april.

