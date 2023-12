Elvira Pitzner har været på alles læber, siden hun 1. december blev anholdt i Dubai.

Men mens den 26-årige realitystjerne afventer sin retssag, efter at være blevet anklaget for utroskab af sin ekskæreste og ægtemand Milad Saadati, kommer hendes sag nu under kærlig behandling af DR.

Public servicestationens ungdomsafdeling P3 joker nemlig i et satirisk opslag på Instagram med, at de har lavet et samarbejde med Dubai Travel.

'Efter realitydamen Elvira Pitzner blev anholdt i Dubai, anklaget for utroskab af hendes eksmand, har flere måske været bekymrede for, om det overhovedet er sikkert at tage på ferie i Dubai. Men det er det selvfølgelig,' skriver P3.

Den 26-årige realitypersonlighed Elvira Pitzner dannede i tre år par med den 36-årige iranske bokser Milad Saadati. I august i år bekræftede parret, at de var gået fra hinanden, men i forbindelse med den verserende sag kom det frem, at de var blevet gift i 2021.

I opslaget, der skal ligne turistanbefalinger, joker ungdomskanalen flere gange med, at Dubai altså er et herligt sted – selvfølgelig 'medmindre du er smidt i fængsel for at være anklaget for utroskab', lyder det.

'Faktisk er chancen større for at blive kørt ned af en Lamborghini-politibil (sejt) end at blive smidt i fængsel for at være anklaget for at være utro som kvinde (peger nogle tal på). Desuden har Dubai så meget andet godt at byde på, at så længe du ikke er anklaget for at være utro, har du intet at frygte,' skriver P3.

For turistanbefalingerne i opslaget blander eksempelvis oplysninger såsom åbningstiderne for Sheik Zayed-moskeen med satirisk kritik af lovene i ørkenstaten, særligt i forhold til kriminaliseringen af sex.

I kommentarsporet på Instagram er det også tydeligt, at P3s følgere leger med på spøgen – og P3 fortsætter ligeledes deres satire i deres svar til de humoristiske følgere.

'Hvor mange penge fik I for det her opslag?' spørger en bruger med henvisning til det forestillede samarbejde med Dubai Travel.

'Nok til at blive klimafornægter,' svarer P3 tilbage med glimt i øjet og henvisning til Dubais Sultan Ahmed Al-Jaber, som P3 i opslaget beskriver som en klimafornægtende oliedirektør, der 'løser klimakrisen' til det igangværende klimatopmøde i Dubai.

Der er ligeledes flere følgere, der slet og ret kommenterer, at de aldrig ville besøge Dubai, om de så blev betalt for det.

Rejsevejledningen advarer om strenge love

P3s satire kommer i kølvandet på, at blandt andet Dansk Folkepartis udenrigsordfører Anders Vistisen har kritiseret, at det ikke er nok, at Udenrigsministeriet advarer om de anderledes love i De Forenede Arabiske Emirater – de skal også kæmpe for at bringe Elvira Pitzner hjem til Danmark igen.

Sådan advarer Udenrigsministeriet om Dubai I Udenrigsministeriets rejsevejledning for De Forenede Arabiske Emirater, hvor Dubai hører under, står der blandt andet, at det er et 'konservativt muslimsk land, hvor islamiske regler følges' – og at du er 'underlagt landets lovgivning'. Det gælder herunder, at alt fra pornografi, prostitution, homoseksualitet og narkotika er strengt forbudt. 'Det er forbudt at kysse og kramme på offentlige steder. Det gælder både for gifte og ugifte par. Gifte par må gerne holde i hånd,' minder Udenrigsministeriet blandt andet om i vejledningen. Der står ikke direkte, at utroskab er ulovligt, men at man skal være opmærksom på reglerne, så man ikke ender i et af landets 'vanskelige' fængsler. 'Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort,' advares det blandt andet. Den situation står Elvira Pitzner i nu, da hun har fået frataget sit pas og tilbageholdes i Dubai, mens hun afventer sin retssag.

Til B.T. har Udenrigsministeriet tidligere fortalt, at de er bekendte med sagen og yder konsulær bistand, men da der er tale om en personsag, kan de ikke kommentere yderligere på sagen.

Her står Elvira Pitzner og hendes rejsepartner Mortada Haddad anklaget af Elviras ekskæreste og ægtemand Milad Saadati for utroskab.

B.T. har set dokumentation for, at Milad Saadatis anmeldelse efterforskes, samt at Elvira Pitzner og Mortada Haddad tilbageholdes.

B.T. har ligeledes set dokumentation for, at Elvira Pitzner og Milad Saadati blev gift i maj 2021, ligesom begge Elvira Pitzners forældre har bekræftet, at parret, der officielt gik fra hinanden i august, på papiret fortsat er gift.

Det er endnu uklart, hvornår Elvira Pitzner skal for retten i sagen, hvor hun kan risikere helt op til tre års fængsel.

Ifølge en advokat i Dubai er det dog nok mere sandsynligt, at hun – såfremt anklagemyndigheden kan fremlægge konkrete beviser på seksuelt samkvem – får tre måneders fængsel. Læs mere om det HER.