Fredag aftenens 'Vild med dans' var en særlig en af slagsen for Özlem Cekic.

Hende og Thomas Evers Poulsen dansede en showdans til nummeret 'Can't Take My Eyes Off You'.

Og som hun fortalte i optakten, er det et nummer, som får hende til at tænke på sin mand og den kærlighed, hun har til ham.

Efter dansen, hvor hun satte flere ord på deres forhold, kunne hun ikke helt holde tårerne tilbage - og det kommer nu til at koste hende dyrt.

Den tidligere toppolitiker havde således indgået et såkaldt shawarma-væddemål, der i alt sin enkelthed gik ud på, at hvis hun græd i årets 'Vild med dans', så skulle hun punge ud med en omgang af den lækre spise.

Det viser sig dog, som hun efterfølgende fortalte til B.T., at det ikke kun er én person, hun har indgået væddemålet med.

»Jeg har væddet med nogen fra holdet om, at jeg aldrig kommer til at tude i 'Vild med dans', og ja, det gik ikke... Jeg kom til at fortælle om min mand og min kærlighed til ham og kunne også mærke Thomas' lidt dirrende hjerte,« forklarede hun, hvilket straks fik Thomas Evers Poulsen til - med et stort smil - at udbryde, at den ikke skulle køres over på ham.

Og hvem er det, du har tabt dem til?

»Jeg har tabt dem til dem, der laver optaktsvideoerne,« svarede Özlem Cekic.

»Og sådan set også til mig,« sagde Thomas Evers Poulsen.

»Ja, og til værterne. Det bliver en dyr omgang, der er mange, der skal have en shawarma.«

Hun kan dog glæde sig over, at deltagelsen i 'Vild med dans' blev sikret, da hun som et af fem par dansede sig videre til næste uges program.