Semifinalen blev endestationen for Özlem Cekic og Thomas Evers Poulsen i årets 'Vild med dans'.

Men det er ikke kun nye dansetrin og venskabet med dansepartneren, som den tidligere politiker har fået med sig fra programmet.

Hun har nemlig også oplevet at få rigtig mange kommentarer om sin krop fra seerne.

»Jeg synes ikke, at det fokus er særlig sundt. Hvis jeg siger, at jeg har tabt mig, så får jeg komplimenter, men jeg havde det også godt i min krop, før jeg dansede og tabte mig, og det her negative fokus tror jeg ikke gavner kvinder eller de piger og drenge, der vokser op. Og der er utrolig mange, der har kommenteret min krop og alder, men jeg har aldrig følt mig så ung og frisk, som jeg har gjort under de her danse,« forklarer hun.

De samme toner kommer fra Thomas Evers Poulsen, som fortæller, at han aldrig har danset for at være tynd, men fordi det giver ham livsglæde og godt humør.

»Man kan godt være tynd og ked af det og have former og være glad,« slår han fast med et smil.

Tidligere på sæsonen kom det da også frem, at Özlem Cekic havde indgået et syndigt væddemål med flere medarbejdere på produktionen af 'Vild med dans' samt sin partner.

Hvis hun græd, skulle hun give dem shawarma. Det gjorde hun, og Thomas Evers Poulsen fik torsdag i denne uge sin præmie.

Og deres næste måltid er også allerede planlagt.

»Nu skal vi på La Glace,« siger Thomas Evers Poulsen.

»Det skal vi i hvert fald,« lydet det fra Özlem Cekic.