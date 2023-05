Torsdag aften var der premiere på Cirkusrevyen på bakken.

Blandt de optrædende i årets revy er Niels Olsen, og han fik særlig opbakning fra salen, hvor resten af Ørkenens Sønner, Asger Reher, Søren Pilmark og Henrik Kofoed, sad.

Kvartetten skal selv optræde på Bakken til november, men denne forårsaften måtte førnævnte trio klare sig uden Niels Olsen. Dette lod dog heller ikke til at være noget problem, for humøret var højt hos de tre venner, som havde været ude at spise sammen før forestillingen.

Én, der ikke er med i Cirkusrevyen længere, er Lisbeth Dahl, som er skiftet til konkurrenten Tivolirevyen. Derfor var det naturligt at spørge de tre ørkensønner, om de kunne finde på at lave et lignende 'kontroversielt' skifte til den konkurrerende gruppe Linje 3, som har en ledig plads til deres kommende shows, idet Preben Kristensen ikke er med.

Og interessen for at skifte over til konkurrenterne var stor, omend det – som det ofte er med Ørkenens Sønner – blev sagt med et glimt i øjet.

»Her!« lød det straks fra Søren Pilmark.

»Alt for at slippe for de der nødder. Alt for at komme væk for dem,« forklarede han, mens Henrik Kofoed også erklærede sig klar til at vikariere.

Asger Reher var derimod loyal mod sit trup.

»Aldrig i livet,« sagde han om et muligt skifte.

»Han laver et soloshow i stedet. Han lægger det ned med et soloshow,« sagde Søren Pilmark.

I forhold til forberedelserne af deres eget show, forklarede de, at det fortsat var meget tidligt i processen, men én ting var dog på plads – nemlig plakaten.