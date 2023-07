Anne Linnet er 'særdeles tilfreds'.

Hun knoklede med egne ord igennem sidste år – og det har betalt sig.

Den 69-årige sangerinde kan nemlig bryste sig af at have haft en stabil fortjeneste på sin 'kunstneriske skaben' i 2022, hvilket nu har landet hende et millionoverskud.

Det viser det netop offentliggjorte årsregnskab for hendes virksomhed Linnet Songs, som Ownr har trukket for B.T.

Anne Linnet optrådte ikke mindst til politikeren Ritt Bjerregaards begravelse fra Vestre Kirkegårds Nordre Kapel i København, onsdag den 1. februar 2023. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Foruden det knap 1,2 millioner kroner store overskud i enkeltmandsvirksomheden, så har Anne Linnet også samtidig formået at få lagt et endnu større beløb i banken.

Dermed har Anne Linnet officielt fået vendt skuden.

Året forinden lød resultatet nemlig på et gabende underskud på mere end en halv million kroner.

Egenkapitalen i virksomheden er ligeledes vokset til mere end 1,5 millioner kroner, hvor der sidste år var mindre end 400.000 kroner på kistebunden.

Samtidig har det også været muligt at nedbringe lidt af gælden i virksomheden.

Prangende løn

Linnet Songs dækker alt fra Anne Linnets koncerter og turneer til hendes musikalske udgivelser og lignende kunstneriske aktiviteter – herunder ikke mindst rettighederne til særligt hendes egen musik, men også andre skandinaviske kunstneres musik.

I det nye årsregnskab ses det eksempelvis også, at Anne Linnet sikrede sig musikrettigheder og lignende for mere end 1,1 millioner i løbet af året.

Anne Linnet har samtidig også være en del mere beskeden med lønudbetalingen i det forgangne år.

Hendes enkeltvirksomhed gik således fra en lønudbetaling på knap 3,4 millioner kroner i 2021 til blot 642.000 kroner i 2022.

Det vil altså svare til en stadig pæn månedsløn på 53.500 kroner – og samtidig har lønnedgangen været med til at sikre årets millionoverskud.

'Resultatet er ligeledes præget af, at lønomkostningerne har været betydeligt lavere end i 2021,' skrives det i ledelsesberetningen.

Anne Linnet har tidligere tjent gode penge på trioen Anne, Sanne og Lis, som hun her optrådte med til Grøn Koncert i 2019. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Til gengæld er der denne gang blevet plads til at udlodde et udbytte på 500.000 kroner i enkeltmandsvirksomheden.

Skulle hele udbyttet været gået til Anne Linnet selv, så vil det i stedet svare til en endnu mere klækkelig løn på mere end 95.000 kroner om måneden for sangerinden.

I bestyrelsen for Anne Linnets musikalske aktiviteter finder man desuden også to af hendes syv børn.

Ikke mindst Alexander Linnet, bedre kendt under sit musikernavn Xander, som hun fik med den tidligere fotomodel Mads Buhl Nielsen – samt hendes ældste søn, den 46-årige Marcus Linnet fra ægteskabet med jazzsaxofonisten Holger Laumann.

De ejer sammen 20 procent af virksomheden, mens mor direktør ejer de sidste 80 procent.

Opløser ekskonens smykkevirksomhed efter skilsmisse

Anne Linnet rykkede for mindre end et år siden Linnet Songs tilbage i villaen på Bohlendachvej – og det er ikke den eneste forandring, der er undergået musikvirksomheden i årets løb.

'Aktiviteten har også omfattet mange nye udadvendte tiltag også i forhold til fremtidige aktiviteter,' skrives det i ledelsesberetningen.

Sangerinden Anne Linnet og hendes 38 år yngre kone Kathrine Kjær gik fra hinanden mod enden af sidste år efter fem års forhold. Her ses de sammen til Malene Birgers show under modeugen i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Anne Linnets musikvirksomhed har ikke mindst også overtaget og opløst virksomheden Linnet & Kjær.

Smykkevirksomheden havde Anne Linnet med sin 38 år yngre ekskone Kathrine Kjær, som hun blev skilt fra kort forinden fusionen sidste år.

Nok at lave i fremtiden

Men selvom millionoverskuddet for sidste år er sikret, betyder det ikke, at Anne Linnet har tænkt sig at hvile på laurbærrene.

'Selskabet forventer også et betydeligt aktivitetsniveau i 2023,' skrives det i ledelsesberetningen.

Anne Linnet kan eksempelvis indkassere på én af de mere indbringende musikalske rettigheder, hun ejer.

For nylig blev hendes melodi 'Tusind stykker' nemlig genfortolket endnu en gang af verdensstjernen Kim Petras.

Anne Linnet er ligeledes vendt tilbage til TV 2-programmet 'Toppen af poppen', som hun startede optagelserne på i sidste måned og vil kunne ses i til foråret næste år.