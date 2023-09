Sommeren fik en trist start for skuespilleren Ghita Nørby.

Da hun var ude at handle, fik hun stjålet sin pung. Og det har været noget af en opgave at erstatte de ting, der blev mistet.

Det fortalte hun på den røde løber til Bille Augusts nye film 'Ehrengard: Forførelsens Kunst' i Moltkes Palæ i København.

»Jeg har rendt rundt på alle kommunekontorerne og selv fået alle mine papirer. Det er der jo ingen, der hjælper med, vel?«

Oplevelsen er dog ikke noget, der har påvirket hendes lyst til at gå ud at handle, for, som hun selv siger:

»Selvfølgelig handler jeg da. Jeg passer måske nok på, men det gør vi jo allesammen, og det er trist, men politiet har ikke tid til at tage sig af det.«

Det var Her&Nu, som i sin tid kunne fortælle historien.

»Det, der er det værste, og som vi alle sammen kommer ud for, det er den verden, vi lever i. Jeg går bare i et almindeligt supermarked med min taske, som er lukket. Alting er i orden. Og så tager jeg nogle fuglefrø, og så er min pung pludselig væk,« fortalte hun til ugebladet.

Noget tyder på, at Ghita Nørby blev et af flere ofre for lommetyve i Nordsjælland i den periode, da politikredsen meddelte om flere borgere, som fik stjålet deres pung under indkøbsture.