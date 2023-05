Mads Geertsen, der er skuespilleren bag den populære børne-tv-karakter Onkel Reje, er blevet sygemeldt med stress.

Det sker efter en periode med grove og voldsomme trusler. Det bekræfter Danmarks Radio til Berlingske.

Derfor er en række af Mads Geertsen kommende optrædener som karakteren aflyst.

Morten Skov, der er chef for DRs Børn og Unge afdeling, oplyser, at Danmarks Radio tager skarp afstand fra, hvad han til Berlingske kalder for et 'angreb'.

Ifølge mediet oplyser Morten Skov, at chikanen har fundet sted på sociale medier, og at den er taget til i løbet af de seneste uger.

Morten Skov oplyser til Berlingske, at dele af chikanen er så grov, at DR har anmeldt den til politiet. Han har ikke ønsket at fortælle, hvordan truslerne konkret har lydt, men siger til Berlingske, at det er værre end de ting, de normalt oplever.

»Det er grove trusler, chikane og koordineret hetz. Vi har ikke prøvet noget, der har været på niveau med det her,« siger han til avisen.

B.T. har forsøgt at få svar fra DR på, hvad truslerne konkret indeholder, og hvordan DR fremover vil forsøge at beskytte deres medarbejdere mod chikane.

Morten Skov har ikke haft mulighed for at udtale sig til B.T. om sagen.

Den åbenmundede tv-karakter Onkel Reje har tidligere fået kritik fra flere kanter.

Blandt andet blev det kritiseret fra flere sider, da karakteren i et program sagde, at alle rigtige Heavy Bands er satanister.

Herefter opfordrer han sin bedste ven i programmet til også at blive satanist.

Karakteren har også tidligere mødt kritik for generelt at opfordre til at børn opfører sig dårligt, og spiser slik i stedet for grøntsager.