Det er gået stærkt for Omar Marzouk med at komme af med Frederiksberg-villaen.

Kun ni dage efter den blev sat til salg kan Bjørn og Byskov nemlig dele på deres hjemmeside, at villaen har fået nye ejere.

Det skriver Se og Hør.

Huset blev sat til salg for 10,8 millioner, men hvad den endelige pris blev er endnu ikke tinglyst.

Salget kommer efter, at Omar Marzouk offentligt har delt, at han har været gennem en hård periode.

Omar Marzouks seneste onemanshow blev aflyst på grund af corona. I december sidste år blev han skilt. Han er involveret i en retssag. Han er gået konkurs. Og hans far er død.

Skilsmissen bekræftede Omar Marzouk til B.T. i en sms.

»Ja, jeg kan bekræfte, at vi er blevet skilt for et lille stykke tid siden,« skrev komikeren i en sms.

»Vi har det okay og skilles som venner, der er ikke det store drama i det.«