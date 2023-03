Lyt til artiklen

Selvom der er 25 års aldersforskel på Oliver Bjerrehuus og kæresten Sofie Amalie Elkjær, går det glimrende for parret.

Og nu har de taget et nyt, stort skridt.

De er nemlig flyttet sammen i Oliver Bjerrehuus' lejlighed på Nørrebro. Det fortæller han til Se og Hør.

»Det er faktisk blevet hyggeligt. Det er gået fra at være en drengebule, hvor jeg har boet med Oscar (hans søn, red.) og alle hans venner til, at der nu står IKEA i 90 procent af vores lejlighed. Jeg kan lide det sådan, og jeg er lykkelig,« siger han til mediet.

Også selvom stilændringen og den nye beboer betyder, at han kun har ét af sine egne møbler tilbage i stuen, og alt nu er beige.

Det er efterhånden et par år siden, at Oliver Bjerrehuus og Sofie Amalie Elkjær blev kærester.

Her var det især aldersforskellen, som vakte opsigt hos mange. Oliver Bjerrehuus har da også tidligere, i B.T.s podcast 'Helt Væk', sat ord på en af de stor fordele ved at have en yngre kæreste.

»Det fedeste ved at have en ung kæreste er, at hendes forældre er lige så gamle som mig, og de er pissesøde, så vi hygger og tager på skiferie sammen.«

Oliver Bjerrehuus har tidligere dannet par med Anna von Lindholm, som han har den 20-årige søn Oscar Bjerrehuus med.

Han har også tre børn med Gunnvør Virgarsdottir.