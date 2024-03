Oh Land kan på mange måder kalde sig kongelig hofleverandør.

Udover sit samarbejde med dronning Margrethe, har 'X Factor'-dommeren flere gange underholdt for Kongehusets medlemmer, og nu viser det sig, at kronprins Christian også har været fan fra en helt ung alder.

Den royale forbindelse startede i 2009, da Oh Land vandt 'Kronprinsparrets Stjernedryspris'.

Siden har hun både optrådt til de officielle fejringer af kong Frederik og dronning Mary, da de fyldte 50 år, til 'Kronprinsparrets kulturpris' i Sydney og lavet flere balletforestillinger med dronning Margrethe i Tivoli.

Oh Land er derudover udnævnt som ridder af Dannebrogordenen, og så er hun engang blevet overrasket af kronprins Christian.

Daværende vært Sofie Linde har tidligere afsløret, at medlemmer af Kongehuset i 2021 var inde og se 'X Factor'.

Da B.T. i forbindelse med den aktuelle sæson spørger Oh Land, om hun ved, om de igen i år får besøg af de royale børn, svarer hun først, at hun aldrig har set nogle af de kongelige i 'X Factor'-studiet, men tilføjer så:

»Jeg har engang skrevet en autograf på en LP til kronprins Christian.«

Oh Land udgav i 2014 albummet 'Earth Sick', og det var netop det album, som den dengang ni-ti-årige prins altså var faldet for.

»Det var et ret ukendt album, så det var meget niche for en ti-årig,« griner Oh Land, der fortsætter:

»Men det var jeg var meget stolt af. Det syntes jeg var sejt.«

Det er kun få måneder siden, at Oh Land senest var i kontakt med et af kongehusets medlemmer, da Københavns Tivoli for tredje gang opsatte balletforestillingen 'Snedronningen' med Oh Land og dronning Margrethe som de kreative kræfter.

Adspurgt om Oh Land har fået sendt en hilsen til dronning Margrethe og ønsket hende held og lykke med sin nye pensionisttilværelse, svarer hun med et grin:

»Nej, det har jeg ikke fået gjort. Det kom jo som en stor overraskelse (at hun abdicerede, red.).«

Hun havde ikke sagt noget?

»Nej, hun havde ikke lækket noget info, haha!«

