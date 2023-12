Sangerinden Oh Land med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius trænger til en pause fra de sociale medier.

Det skriver hun til sine 106.000 følgere på Instagram lørdag:

'Jeg vil holde en pause fra de sociale medier i noget tid. Jeg vil endda forsøge helt at holde en pause fra internettet. Ønsk mig held og lykke,' lyder det blandt andet i opslaget.

Pausen kommer kort før, at Oh Land igen ruller over skærmen, når den nye sæson af X Factor starter 1. januar.

Det er to år siden, at sangerinden sidst sad i dommerstolen, og nu skal hun således snart igen sige ja eller nej til håbefulde danskere – denne gang ved siden af Thomas Blachman og Simon Kvamm.

Hvor lang Oh Lands pause fra sociale medier, og potentielt hele internettet, bliver, er ikke til at spå.

Men i en story på Instagram, forsikrer hun dog sine følgere om, at der blot er tale om en pause:

'See you next year (Vi ses til næste år, red.),' skriver hun.