Nanna Øland Fabricius, der også er kendt som Oh Land, går en særlig sommer i møde.

Musikeren skal nemlig giftes med sin kæreste Adi Zukanovic.

Det fortæller hun til Tivoli forud for sin koncert til Fredagsrock samt Her & Nu. I videoen fra Tivoli bliver hun spurgt, hvordan kæresten friede, og Oh Land svarer kækt:

»Hvem siger, det var ham, der friede?«

Hun vil gerne holde det som deres hemmelighed, hvordan frieriet skete, men et bryllup kommer der – sandsynligvis. Planlægningen er nemlig ikke helt på plads.

»Jeg er en lidt dårlig planlægger. Jeg håber, vi kan få det hele til at spille, og at det bliver en virkelig fed fest,« forklarer hun.

38-årige Nanna Øland Fabricius og Adi Zukanovic, som er musiker, blev i 2020 forældre til deres første fælles barn, en lille dreng. De har været sammen i fire år nu.

Hun har også sønnen Svend fra forholdet med kunstneren Eske Kath, som hun blev skilt fra i 2017 efter fem års ægteskab.

Sammen med Pil er Oh Land årets første optrædende til Fredagsrock i Tivoli. Det sker fredag 19. maj. Også navne som Deep Purple, Swan Lee og Tobias Rahim er på programmet hen over sommeren.