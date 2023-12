Da Oh Land i 2010erne udlevede popstjernedrømmen i USA, kørte hun så hårdt på, at hun samtidig kæmpede med stress og fysiske smerter.

I Radio 4-programmet 'Det sidste måltid' åbnede hun for nylig op om sine hårdt tjente erfaringer med for højt arbejds- og forventningspres, og nu uddyber den tilbagevendte 'X Factor'-dommer til B.T.:

»Jeg tror virkelig, at succes er et tohovedet monster. Når du får succes, bliver du sulten på mere. Dem du arbejder med bliver også sultne på mere, og der opstår en sneboldeffekt, hvor man tænker: 'så kan vi også nå det og det og det'. Pludselig glemmer man, at det er en selv der skal gøre arbejdet.«

Efter gennembruddet med albummet 'Fauna', der i 2008 sikrede Oh Land en amerikansk pladekontrakt, flyttede hun i 2010 til New York.

Oh land på scenen til et awardshow i Los Angeles i april 2011. Foto: Matt Sayles/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Oh land på scenen til et awardshow i Los Angeles i april 2011. Foto: Matt Sayles/AP/Ritzau Scanpix

Her optrådte hun blandt andet i store tv-shows som 'Late Night With David Letterman', arbejdede med popstjerner som Pharrell Williams, tog på turné med Katy Perry og fik sin musik med i tv-serier som 'Gossip Girl' og 'Girls.

Der var med andre ord fart på, og undervejs glemte hun næsten at trække vejret.

»Man bliver forblændet af, at tingene går godt og så kommer man nogle gange til at ofre sig selv i processen,« fortæller Oh Land og fortsætter:

»Det blev noget, der ophobede sig som en fysisk ting i min krop, hvor jeg nogle gange følte mig lidt på autopilot. Jeg har stået i nogle fantastiske situationer og lavet nogle vilde ting og har så bagefter ikke rigtig kunne huske det, fordi jeg var opfyldt af adrenalin og nerver.«

Hun indskyder, at hun samtidig kæmpede med en kronisk rygskade, som hun pådrog sig, da hun som teenager dansede ballet, og derfor var hun i samme periode på stærkt smertestillende medicin.

»Det var for eksempel ekstra hårdt for mig at skulle flyve, sidde i transport eller stå på scenen hver aften,« fortælle Oh Land og mener i dag, at hun kørte for hårdt på.

»Det er jo svært at opdage stopknappen, før det er for sent,« forklarer hun og tilføjer:

»Jeg tror også, det er derfor, at så mange mennesker går ned med stress eller angst, fordi de reagerer lidt for sent på det.«

Oh Land til det berømte Victoria's Secret Fashion Show i New York i 2010. Foto: Stan Honda/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Oh Land til det berømte Victoria's Secret Fashion Show i New York i 2010. Foto: Stan Honda/AFP/Ritzau Scanpix

En del af løsningen blev aflysningen af koncerter.

»Jeg sagde til mig selv: 'Det her duer ikke. Jeg bliver nødt til at tage mig selv alvorligt, hvis jeg skal holde hele livet og ikke være færdig, når jeg er 30,« fortæller Oh Land og fortsætter:

»Det har fremadrettet været et dogme for mit liv og min karriere, at det må aldrig blive sådan igen. Jeg skal kunne huske mit liv og ikke bagefter google ting for at finde ud af, hvordan det var.«

Efter seks år i New York flyttede Oh Land i 2016 hjem til Danmark, hvor hun i dag har fået langt mere ro på.

'X Factor'-holdet 2024: Thomas Blachman, Maria Fantino, Oh Land og Simon Kvamm. Foto: Anthon Unger Vis mere 'X Factor'-holdet 2024: Thomas Blachman, Maria Fantino, Oh Land og Simon Kvamm. Foto: Anthon Unger

Hun har i denne sæson sagt ja til at tage en tur mere som 'X Factor'-dommer, hvor hun netop går meget op i, at hendes deltagere ikke skal rammes af stress.

»Jeg kalder det 'marinade-tid'. Du kan ikke bare tage information ind nonstop. Selvom jeg gerne vil proppe deres hoveder med alt muligt, så er det vigtigt, at man også får lov til at lade input marinere. Jeg prøver eksempelvis at være meget respektfuld omkring deres hviletid og give dem fri i weekenden efter et show.«

Hun tilføjer:

»Jeg har selv haft år, hvor jeg ikke havde fri en eneste weekend og bare kørte på. Det kan man også godt i perioder, men det må ikke blive en konstant. Hvis man føler, man har været på ferie, bare fordi man har haft en enkelt friaften, så ved man, at der er noget galt.«