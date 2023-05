Wafande har afvist at udtale sig, siden han trak sig fra den omdiskuterede Afrika Festival i Ree Park i marts.

Festivalen måtte efterfølgende laves helt om, da Wafande trak sig som arrangør og optrædende musiker, efter han opdagede, at den zoologiske haves stifter Karsten Ree en måned forinden havde stået fast på sin brug af ordet 'neger' på den røde løber.

Nu udtaler Wafande sig for første gang om sagen – og han holder fast på sin beslutning om at trække sig fra projektet, forklarer han til B.T.

Men Wafande understreger, at han nu her to måneder senere er kommet videre fra uoverensstemmelsen med Karsten Ree.

»Det tror jeg også, han er. Jeg tror ikke, han bekymrer sig så meget om mig,« siger Wafande med et grin.

B.T. møder Wafande onsdag aften til premieren på 'Den lille havfrue', hvor han ligger stemme til krabben Sebastian. Wafande mødte op med sin gravide kæreste Ana Maxime og ledsagere.

Han har ikke selv forsøgt at række ud til Karsten Ree for at redde trådene ud, og Ree Park-stifteren har heller ikke taget kontakt den anden vej.

»Jeg har ikke snakket med Karsten Ree, men jeg har fået en undskyldning fra Janni på hans vegne. Men det har jeg heller ikke behov for. Det kunne da være dejligt, hvis han rakte ud og sådan noget, men det var bare for mig nødvendigt at sige stop, hvor jeg skulle,« forklarer Wafande.

For reggaemusikeren med de tanzaniske rødder gik grænsen, da Karsten Ree udtalte sig 'hyggeracistisk' om sorte mennesker i en video fra den røde løber – og efterfølgende stod fast på sin brug af ordet 'neger' og grinte af det.

Karsten Ree er ikke racist, slår hans hustru, Janni Ree, fast.

Derfor følte Wafande sig nødsaget til at sætte foden ned og stoppe sit igangværende festivalsamarbejde med Ree Park.

Siden blev festivalen genoptaget, men ændret fra Afrika Festival til Wildlife Festival – af respekt for Wafande, som havde fuld opbakning til sin beslutning om at trække sig, forklarede direktøren for velgørenhedsorganisationen bag festivalen dengang til B.T.

Men Wafande har ikke selv meget at sige til konsekvenserne af hans exit fra projektet.

»De skal gøre fuldstændig, som de har lyst til, det blander jeg mig ikke i. Det er et fint sted, og de har sikkert masser af gæster, som vil nyde det, men den konstellation, som jeg var inde under, den har jeg ikke lyst til at være en del af,« understreger Wafande, der ikke ville sættes i bås med Karsten Ree.

Ree Park Safari er ikke vendt tilbage på B.T.s adskillige henvendelser.

Personligt har han også sjovere ting at tænke på end kuldsejlede projekter.

Wafande bliver nemlig far for tredje gang, når hans højgravide kæreste Ana Maxime nedkommer med deres andet fælles barn.

»Jeg er så glad og smilende, at jeg næsten har ondt i kinderne,« siger Wafande og tilføjer, at hele familien 'har det skønt'.

Men hverken køn eller navn på den kommende lille ny vil han dog løfte sløret for.

»Vi har det hele på plads, men det ved I ikke endnu – det er hemmeligt,« slutter Wafande med et glimt i øjet.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Karsten Ree. Han har tidligere afvist at udtale sig om sagen.