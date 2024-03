Karsten Ree har de seneste mange år boet i sit pragtpalæ Vedbæklund.

Men nu er der rykket en ny beboer ind hos ham og hustruen Janni Ree.

Janni Rees veninde, realitystjernen Pernille Nygaard, har nemlig fået sit eget værelse i rigmandens 527 kvadratmeter på Strandvejen.

»Lige nu bor hun hos os - hun er flyttet ind,« lyder det fra Janni Ree.

B.T. møder hende og Pernille Nygaard, da de sammen onsdag aften er mødt op til gallapremieren på Viaplays nye dokumentar om Nicklas Bendtner i Dagmar Teateret.

Men selvom Pernille Nygaard for tiden bruger en masse tid i hovedstadsområdet, så forsikrer hun, at hun stadig er glad for livet med kæresten Mikkel Nielsen i Skive, hvor parret købte hus i oktober.

»Men jeg er en del ved Janni, fordi vi laver nogle arbejdsprojekter sammen lige nu og starter noget nyt op sammen, så jeg skifter mellem at bo i Jylland og København, hvor jeg har et værelse ved Janni,« forklarer Pernille Nygaard.

De tre projekter er dog hemmelige lidt endnu, lyder det fra både Janni Ree og Pernille Nygaard.

B.T. møder Pernille Nygaard og Janni Ree til gallapremiere på 'Bendtner'-dokumentaren onsdag i Dagmar Teateret. Foto: Lykke Buhl.

Men i hvert fald har det hemmelige arbejde betydet, at Pernille Nygaard nu har fået sit eget lille hjørne af Vedbæklund.

»Jeg har også en lejlighed i København, men jeg synes, det er hyggeligere at bo ved Janni og Karsten - så kan jeg få lidt opvartning og noget rigtig lækker mad,« lyder det med et grin fra Pernille Nygaard.

Tøver med at sælge: Demensramte Karsten har »godt af faste rammer«

Janni Ree og Karsten Ree satte ellers det fornemme Vedbæklund til salg tilbage i oktober.

Men nu er ægteparret begyndt at tøve med, hvorvidt pragtpalæet overhovedet skal sælges alligevel.

Og trods et par interesserede købere, så er millionvillaen på Strandvejen heller ikke blevet solgt endnu.

»Nej, og det tror jeg heller ikke.. Jeg tror, vi er meget glade,« lyder svaret fra Janni Ree.

For det er ingen hemmelighed, at Karsten Ree i starten af sidste år blev diagnosticeret med vaskulær demens.

Janni Ree og Karsten Ree bor på Vedbæk Strandvejs fornemmeste adresse - og nu er prins Joachim og prinsesse Marie også flyttet ind i nabolaget. Foto: Bax Lindhardt

En sygdom, som rigmanden selv har forklaret, at han godt kan mærke »kommer langsomt snigende« og sætter sig på særligt hukommelsen.

»Man må jo nyde de gode øjeblikke. Vi ved jo, at det kun går en vej, selvom det selvfølgelig går op og ned, men lige nu går det faktisk rimeligt. Vi er inde i en god periode, men selvfølgelig er der også nogle dyk,« fortæller Janni Ree.

Men netop på grund af Karsten Rees tilstand, så mener ægteparret, at det ikke gør så meget, hvis den rigtige køber til deres mangeårige hjem Vedbæklund ikke dukker op.

»Karsten har boet der i 70 år, og måske også når han har den sygdom, er det meget godt, at han er i sine faste rammer. For det er der, han er tryg, han kan gå i garagen og i haven,« forklarer Janni Ree.

Karsten Ree og Janni Ree deltager når Dronning Margrethe overrækker Rungstedlundprisen til skuespiller Connie Nielsen på Rungstedlund mandag den 4. september 2023. Prisen på 50.000 kr. er stillet til rådighed af Hørsholm Kommune.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Derfor lejer parret også stadig den lejlighed ud i Hellerup, som de ellers havde planlagt at flytte videre til for at have det »mindre omstændigt«, som Karsten Ree tidligere har forklaret.

Men det er heller ikke helt udelukket, at rigmanden en dag alligevel siger farvel til Vedbæklund.

»Selvfølgelig, hvis der kommer nogle købere, der lægger den rigtige pris, og han synes om det, så vil han måske også gøre det, men lige nu tror jeg, at han er ganske tilfreds. Han klager ikke over det,« lyder det fra Janni Ree.

Rigmandsægteparret har da også for nyligt fået prins Joachim og prinsesse Marie som naboer på Strandvejen.