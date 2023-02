Lyt til artiklen

Leo, den ene halvdel af duoen Sussi og Leo, er lørdag blevet bisat.

Det skriver TV 2 Nord, Se og Hør og Ekstra Bladet.

Ifølge det nordjyske medie var kisten både udsmykket med bårebuket, navneskilt og westernpistoler, og udenfor holdt duoens tourbus.

Bisættelsen, som fandt sted i Manna-Thise Multihal lidt uden for Brønderslev, begyndte klokken 13, og her sang Sussi Nielsen en særlig sang for sin partner på scenen og i livet.

Nemlig den klassiske gospelsang Amazing Grace.

»Det er den sværeste sang, jeg har sunget længe,« sagde hun ifølge Se og Hør.

Også Kim Larsens 'Om lidt bli'r her stille' blev sunget, og da kisten skulle bæres ud, foregik det til Volbeats populære nummer 'For evigt'.

Leo skal brændes og bliver herefter sat i jorden på Saltum Kirkegård.

Det er en uge siden, at Sussi på parrets Instagram-side kunne fortælle, at Leo i en alder af 67 år var gået bort. Noget, der skete efter længere tids indlæggelse. Leo fik dog lov til at sove ind i sit eget hjem.

»Jeg ved, at jeg kommer til at savne Leo rigtigt meget, men vi har begge haft det sådan, at det hjælper ikke at have ondt af det med sig selv, så jeg vil give slip på Leo og lade ham komme videre, til hvad der nu er på den anden side,« skrev Sussi blandt andet i opslaget.

Den triste nyhed berørte mange danskere. Også statsminister Mette Frederiksen, som var ude at hylde musikeren i et opslag, hvor hun takkede for festen.