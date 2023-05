Christian Degn har det seneste stykke tid ledt efter et hjem til sin familie i Randers.

Nu er det lykkedes.

Christian Degn afslører i et opslag på Instagram, at han har fundet drømmeboligen til sig selv, kæresten Trine Johst Vammens og deres lille søn Vagn.

'Vi er faldet totalt for en bevaringsværdig patriciervilla fra 1919. På knap 250 kvm – med kilometervis af udsigt over Gudenåen. Vi er SÅ mega glade!' skriver tv-værten på Instagram.

Christian Degn og Trine Johst Vammen er på jagt efter sønnen Vagns barndomshjem.

I opslaget afslører han også, at han har måtte slippe 6,5 millioner kroner for den randrusianske herlighed – hvilket inkluderer de nuværende ejeres gamle robotplæneklipper.

'Lige nu er det stadig en anden families bolig, og de skal ha’ lov at sige farvel til hjem og naboer gennem mange år,' skriver Christian Degn.

Han og familien overtager hjemmet fra 1. juli, hvor de så endegyldigt forlader København til fordel for den tidligere 'Hammerslag'-værts hjemby Randers, hvor også kæresten Trine har familie og venner.

'Sjældent har jeg glædet mig så meget til flytning, gulvslibning, maling, beslutninger om nyt tag, vinduer og energimærke,' skriver han.

Christian Degn, kæresten Trine og sønnen Vagn har midlertidigt boet til leje i Randers, da de havde solgt deres lejlighed på Vesterbro, før de fandt drømmehjemmet.

Tv-værten har tidligere forklaret på Instagram, hvad han gik og drømte om for et hjem, og nu har han fundet præcis det, han søgte.

Tilmed var det også med hjælp fra hans følgere på Instagram – foruden ejendomsmægleren på sagen – at det nye hjem kom i hus.

Han har tidligere forklaret, at de dyre huspriser på Amager, hvor familien først søgte efter hjerterum, var udslagsgivende for, at familien hellere ville flytte til hjemstavnen Randers og få mere for pengene.