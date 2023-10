Knap tre milliarder kroner. Så meget har den norske milliardærer Petter Stordalen allerede investeret for i Danmark.

Men han vil eje mere. Stordalen drømmer nemlig om at købe flere hoteller uden for København.

Det fortæller den 60-årige milliardær i et interview med Finans.

»Vi skal være i alle de største destinationer i Danmark. Selvfølgelig skal vi vokse yderligere. Vi har en fantastisk portefølje af danske hoteller, og vi skulle gerne åbne udenfor København indenfor et-to år. Men tiden er udfordrende med inflation, stigende renter og det er vanskeligt at få projekter til at blive lønsomme,« lyder det fra den norske milliardær.

Petter Stordalen er en af Norges rigeste. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT/Ritzau Scanpix Vis mere Petter Stordalen er en af Norges rigeste. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT/Ritzau Scanpix

Han har allerede gjort sig særdeles bemærket i Danmark, hvor han de seneste år har gjort store investeringer i hotelbranchen.

Blandt andet ejer flere hoteller i København som Villa Copenhagen, Admiral Hotel og Clarion Hotel. Og til foråret åbner han også et nyt hotel i den bygning, der i dag huser Mayfair-hotellet.

Især Villa Copenhagen har været en kæmpe investering for den norske hotelkonge, der har skabt sin formue gennem konglomeratet Strawberry Group. Foruden at eje hoteller i 230 lande, ejer han også rejseselskaberne Spies og Ving samt krydstogtsvirksomheden Hurtigruten samt flere tech-selskaber.

Da han i 2020 var ved at ombygge Københavns gamle postbygning ved Hovedbanegården for at lave den om til luksushotel, postede han 1,7 milliarder i projektet for at skabe Villa Copenhagen.

Villa Copenhagen var et meget dyrt projekt. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Villa Copenhagen var et meget dyrt projekt. Foto: Bax Lindhardt

Men så ramte Corona, og millionerne begyndte at fosse ud af hans selskaber

Det lykkedes ham dog at vende skuden, og Villa Copenhagen er i dag blevet 'lønsomt' selv om det tager tid at betale de 1,7 milliarder kroner tilbage, fortalte han til Børsen i begyndelsen af september.

»Vi har indtil videre investeret 3 milliarder kroner i København, så vores tro på kongens by har aldrig været stærkere. Vi har betalt hele vores coronagæld tilbage, og vores comeback går bedre, end jeg havde forestillet mig for bare et år siden. Vores pengetank er også stærkere end nogensinde, så der er penge til at investere i de rette hoteller, og vi vil rigtig gerne udvide, først i København, siden i resten af Danmark,« fortalte han også dengang.

Petter Stordalen har i årevis været en af Norges rigeste mænd. Han er i 2023 placeret som nummer ti på Kapitals liste over Norges 400 rigeste. Hans formue er anslået til 25 milliarder norske kroner (16 milliarder kroner)

Petter Stordalen. Den "flamboyante hotelejer" af Nordic Choice Hotels, Petter Stordalen er i København, da han offentliggøre åbningen af et konferencecenter ved Københavns Lufthavn. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Petter Stordalen. Den "flamboyante hotelejer" af Nordic Choice Hotels, Petter Stordalen er i København, da han offentliggøre åbningen af et konferencecenter ved Københavns Lufthavn. Foto: Søren Bidstrup

Mange danskere kender ham dog nok bedst fra, da han i 2019 købte det kendte det legendariske danske rejseselskab Spies.

Derudover er han kendt for i årevis at have postet millioner i at hjælpe sin syge kone Gunhild Stordalen, der lider af den sjældne og uhelbredelige bindevævssygdom systemisk sklerodermi.

Parret blev skilt efter ti års ægteskab i 2020, men beholdt det gode venskab. Ifølge Gunhild Stordalen skyldes skilsmissen, at de begge havde gang i så mange projekter, at de ikke havde tid til hinanden. Desuden tærede det på forholdet, at hun var syg.

Hun fortalte dog i et interview med det svenske Femina ifølge Dagbladet.no efter skilsmissen, at hun savnede eksmanden.

»Petter er mit livs store kærlighed, og det vil han altid være. For mig er det Petter eller ingen,« fortalte hun hun.

Petter Stordalen danner nu par med 32-årige Märta Elander Wistén.