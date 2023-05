En række danske skuespillere oplever, at scener, hvor de optræder letpåklædte eller nøgne, bliver delt på sociale medier.

En undersøgelse, som Danmarks Radio har lavet, viser, at flere end 100 danske kvindelige skuespillere har fået delt eksplicitte scener på det sociale medie Reddit.

B.T. har set flere af opslagene, hvor skuespillernes billeder og videoerne deles.

På forummerne deles både klip fra film, hvor skuespillerne har optrådt letpåklædt eller nøgne, og blandt andet screenshot fra Instagram, hvor brugerne kommenterer skuespillernes kroppe.

Til opslagene skriver brugerne kommentarer, der understreger, at billederne og videoerne deles i en seksuel kontekst.

I den lette ende af kommentarerne er blandt andet ting som: »Hun er sateme en fræk kvinde« og »Jeg ville ønske, hun vidste, hvor mange gange jeg har fantaseret om hende«.

B.T. har været i kontakt med flere af de berørte skuespillere. Ingen af dem ønsker at stå frem af frygt for, at deres optræden vil føre til endnu mere uønsket opmærksomhed på nettet.

Delingen af de eksplicitte billeder og videoer er allerede et velkendt problem, som man tager alvorligt.

Det fortæller Benjamin Boe Rasmussen, der er formand for Dansk Skuespillerforbund.

»Klippene bliver stærkt pornoficerede. Det er en krænkelse af kvinderne, når videoerne på den måde bliver taget ud af en sammenhæng,« siger han til B.T.

Benjamin Boe Rasmussen fortæller, at man jævnligt modtager henvendelser fra medlemmer, der har opdaget, at et klip fra en film deles i en seksuel kontekst på et socialt medie. Men selvom man er opmærksom på problemet, og selvom delingen af videoerne typisk er et brud på ophavsretten, er det svært at gøre noget ved, fortæller han.

»Der er jo tale om ting, der bliver delt uden samtykke. Men det er næsten umuligt at få gjort noget ved. Når man får slettet noget, dukker det hurtigt op igen,« siger Benjamin Boe Rasmussen

Derfor mener Benjamin Boe Rasmussen, at man bør kigge på, om loven for digital chikane skal ændres, så delingerne af videoerne bliver omfattet af loven.

»Det her er jo et tydeligt tegn på, at lovgivningen hænger bagefter den digitale verden, vi lever i,« siger han.

Benjamin Boe Rasmussen fortæller, at Dansk Skuespillerforbund nu undersøger, om der er basis for at politianmelde de brugere, der har delt videoerne, for brud på ophavsretten.