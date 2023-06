Det kan, når man læser det sort på hvidt, lyde meget som de samme serier.

'Ring til min agent!' – eller 'Dix pour cent', som den hedder på fransk – handler om dagligdagen på et agentbureau, og der er masser af franske kendisser med, som spiller sig selv.

Danske 'Agent', som kommer på TV 2, handler om agenten Joe og hans arbejde for stjerner i underholdningsbranchen. På rollelisten er masser af danske kendisser, som spiller sig selv.

Den store, umiddelbare forskel er, at 'Ring til min agent!' udkom i 2015, har fire sæsoner på bagen og blandt andet blev købt af Netflix, mens 'Agent' havde sin premierevisning mandag aften.

Nikolaj Lie Kaas har skrevet og instrueret 'Agent', men selvom han har set 'Ring til min agent!', er det ikke der, han har hentet sin inspiration. Det fortalte han på den røde løber til premieren.

»Jeg var faktisk færdig med at skrive, da jeg så 'Dix pour cent' komme frem, og jeg tænkte, at det var utroligt, at vi allesammen havde fået den samme idé på samme tid,« forklarede han og uddybede, at der alligevel er stor forskel på de to serier.

»Den er meget anderledes end vores. Det er samme arena, men det er en helt anden form for humor og stil.«

Listen over danske kendisser, som spiller en større eller mindre rolle i ' Agent', er voldsom lang. Seerne kan således se frem til navne som blandt andet Thomas Blachman, Nikolaj og Nukaka Coster-Waldau, Ulrich Thomsen, Lars Ranthe, Sidse Babett Knudsen og Rasmus Bjerg, mens hovedpersonen 'Joe' spilles af Esben Smed.