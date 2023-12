Nikolaj Coster-Waldau var helt grøn og håbefuld, da han i 1994 blev landskendt for sin rolle i Ole Bornedals gyser 'Nattevagten'.

Filmen blev en succes i ind og udland, og han troede, at lykken var gjort, men ikke i første omgang, husker han i dag tilbage.

»Det var jo mit første job, og det var meget voldsomt, da den kom ud,« fortæller han og fortsætter:

Nikolaj Coster-Waldau havde sin hustru Nukâka Coster-Waldau med til gallapremieren på 'Nattevagten 2'.

»Jeg blev meget kendt for 'Nattevagten', og så havde man en illusion om at … Da man gik på teaterskolen troede man, at når man har succes, så får du job. Der skete bare ikke en skid. Det var meget mærkeligt.«

