Arbejdsforholdene for de unge skuespillere i Danmark er ifølge de to danske skuespillere Pilou Asbæk og Nikolaj Coster-Waldau så dårlige, at de nu føler sig tvunget til at tale højt om dem.

41-årige Pilou Asbæk tog selv ansvar for, at hans 12-årige kollega i filmen 'Når befrielsen kommer' Lasse Peter Larsen havde de bedste forhold. Han mødte derfor producenten Nordisk Film med en krav om, at børneskuespilleren havde en børnepasser med på optagelserne, og fik mulighed for psykologhjælp, siger han til DR.

Pilou Asbæk mener selv, at børn bliver bedt om at udføre et voksent arbejde, hvilket der i hans øjne er helt absurd.

Pilou Asbæk har selv gennemtrumfet bedre arbejdsforhold for hans unge kollegaer. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Pilou Asbæk har selv gennemtrumfet bedre arbejdsforhold for hans unge kollegaer. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix

Pilou Asbæk sender nu en appel til politikerne på Christiansborg om at lave lovgivning, som ikke er op til fortolkning, så børn i branchen får flere rettigheder. Sådan en lovgivning har han selv mødt på produktioner i udlandet.

Da Nikolaj Coster-Waldaus døtre begyndte at spille skuespil oplevede han selv, hvordan udenlandske filmproduktioner gør mere for at passe på de yngste medvirkende. Derimod husker han en dansk produktion, hvor filmholdet ikke var glade for, at børneskuespillerne havde deres forældre med til optagelserne.

»Jeg var sådan helt: Hvad fanden snakker I om? Altså, hvis børnene ikke kan håndtere, at deres forældre er på settet, så skal de slet ikke spille skuespil. Børn har brug for nogle, de kan gå til, som de stoler fuldstændigt på,« siger Nikolaj Coster-Waldau.

Nikolaj Coster-Waldau er far til skuespillerinderne Saffina og Fillippa Coster-Waldau, som blandt er kendt for DR-dramaet Salsa, hvor de henholdsvis spillede Uma og Victoria.

Fillippa Coster-Waldau er 23 år og Saffinna er 20 år, men havde ifølge IMDB allerede sin debut i 2018 med serien 'Theo & Den Magiske Talisman'.

Søndag kom det frem, at forældrene til en tiårig skuespiller på TV 2-julekalenderen 'Valdes Jul' har politianmeldt produktionsselskabet bag, Cosmo Film for brud på arbejdstilladelsen.

Nikolaj Coster-Waldau og døtrene Saffina og Philippa ankommer til koncert med Justin Bieber lørdag d. 20 april 2013 i Parken. (Foto: Keld Navntoft/Scanpix 2013) Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Nikolaj Coster-Waldau og døtrene Saffina og Philippa ankommer til koncert med Justin Bieber lørdag d. 20 april 2013 i Parken. (Foto: Keld Navntoft/Scanpix 2013) Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

I samme omgang kom det frem, at flere filmmedarbejdere og børneskuespillere kritiserede Cosmo Film for ikke at have overholdt børnenes arbejdstider.

Børn må ikke arbejde, hvis de er under 13 år, men i film og tv-branchen kan søge en arbejdstilladelse hos politiet.