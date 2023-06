Nikita Klæstrup har fået job på Ekstra Bladet.

Det bekræfter den 28-årige tv-personlighed over for B.T.

»Jeg har holdt det hemmeligt i en lille måneds tid. Jeg har bare ventet på, at alt praktisk var ordnet, og at de (Ekstra Bladet, red.) havde meldt det ud internt, så jeg selv kunne få lov at melde det ud,« fortæller Nikita Klæstrup.

Fra tirsdag 6. juni bliver hun tilknyttet mediet i en endnu 'meget åben' stilling.

»Jeg skal primært arbejde med reality-tv og popkultur,« forklarer Nikita Klæstrup.

Men i princippet kan hun komme til at lave alt fra podcast og artikler til klummer og tv under Ekstra Bladets betalingsredaktion EB+.

»Det er meget åbent, hvad jeg kommer til at lave. Jeg har en lang liste med idéer, og de har også en masse idéer, så vi skal i fællesskab finde ud af, hvad vi skal lave af sjove ting,« siger Nikita Klæstrup.

»Min vision bliver 'The Devil Wears Prada' – jeg tænker, jeg kunne være en form for Miranda Priestly-karakter inden for det stofområde. En, der leverer devastating reads (skideballer, red.) af alle dem, der ikke forstår vigtigheden af reality-tv.«

Nikita Klæstrup har tidligere været tv-tilrettelægger – blandt andet på en TV 2-dokumentar om Nicki Bille, som hun her var med i Københavns Byret grundet anklagerne imod den tidligere fodboldspiller om trusler og vold, samt narkotika- og våbenbesiddelse i april 2019.

Nikita Klæstrup har ligeledes delt nyheden om sit nye job på sine sociale medier.

I en video på Instagram laver hun nemlig en parodi på Reese Witherspoon-komedien 'Legally Blonde'.

Her kalder hun med vanligt glimt i øjet det nye job for et 'personality hire', da hun vil komme til at være en fremtrædende figur udadtil for Ekstra Bladet.

'Når du er Ekstra Bladets nyeste personality hire (ansat for din personlighed, red.) og du skal præsentere dig selv for alle graverjournalisterne,' skriver Nikita Klæstrup til videoen af sig selv, hvor lydsporet er fra filmen om den undervurderede blonde advokatstuderende Elle.

Nikita Klæstrup har forinden sit nye job været tv-tilrettelægger – senest på 'FBoy Island' – samt podcastvært, forfatter og debattør.

Ikke mindst vil mange nok også kende hende fra hendes tid i ungdomspolitik, samt hendes mange tv-optrædener i blandt andet realityformater som 'Divaer i junglen'.