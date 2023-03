Lyt til artiklen

Rapperen D1ma har det seneste år været i raketfart på vej frem i den danske musikbranche.

Den fremadstormende kunstner har, siden han kom frem på den danske musikscene, gjort alt for at holde sin identitet skjult.

Og det gjaldt også ved torsdagens EchoPris.

Her ankom D1ma endnu en gang iført en sort maske og handsker, og så lignede det også, at han havde en bodyguard med.

Under prisuddelingen torsdag stod manden med tophue bag D1ma. Foto: Anthon Unger Vis mere Under prisuddelingen torsdag stod manden med tophue bag D1ma. Foto: Anthon Unger

D1ma brød frem på den danske musikscene i 2022 – og med sine maskerede outfits har det fået flere til at spekulere i, hvem der egentlig gemmer sig bag masken.

Rapperens hidtil mest populære sang 'DRØM MIG VÆK' var blandt de mest streamede sange i 2022 på Spotify. Sangen har indtil videre 17,9 millioner lytninger.

Tidligere i marts udgav D1ma sit første album 'EV1GT&ALT1D', og senest udgav han en single i samarbejde med Medina.

I et interview med Soundvenue sidste år afslørede D1ma, at han er over 21 år gammel, ikke kommer fra København, og at han har haft venner på begge sider af loven. Faktisk bliver han kaldt for kamæleonen.

»Masken er et kunstnerisk symbol,« fortalte han til Soundvenue.

Selvom der ikke er meget, man ved om den maskerede rapper, så er en ting sikkert – musikkarrieren er ved at tage fart. Hen over sommeren spiller han nemlig på blandt andet Tinderbox, Roskilde Festival og Smukfest.