Først lød det, at Mette Blomsterbergs villa endelig var solgt efter knap to år.

Men nu fortæller den 53-årige tv-konditor selv til Se & Hør, at hun altså endnu ikke er sluppet af med sine 178 fornemme kvadratmeter i Ålsgårde, som hun og eksmanden Henrik fik opført sammen.

'Huset er ikke solgt,' skriver Mette Blomsterberg kortfattet i en sms.

Det viser sig nemlig nu, at der er tale om en mindre misforståelse.

Mette Blomsterberg har nu næsten fået solgt sin luksusvilla i Ålsgårde med privat sø. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

For Sjællandske, der havde talt med den tidligere 'Bagedyst'-dommers ejendomsmægler, og som mange medier har citeret for hussalget, har nu rettet deres artikel.

Mette Blomsterbergs villa i Ålsgårde er nemlig ikke endegyldigt solgt – der er kun blevet underskrevet en købsaftale.

Så selvom salgsannoncerne allerede er taget ned, så er huset altså endnu ikke overdraget til de nye ejere.

Mette Blomsterberg har forsøgt at sælge den store villa i Ålsgårde, siden hun og eksmanden Henrik Blomsterberg gik fra hinanden for knap to år tilbage.

Mette Blomsterberg og eksmanden Henrik Blomsterberg blev skilt for omtrent to år tilbage efter knap 30 års ægteskab. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Parret var gift i 29 år og har de to døtre Laura og Maja sammen.

For et år siden fandt Mette Blomsterberg så kærligheden på ny, og nu er hun næsten også sluppet af med sit og eksmandens gamle hus.

Ejendomsmægleren Claus Andersen har ikke ønsket at kommentere sagen overfor B.T.

Og hvad salgsprisen på den nordsjællandske villa ender på, kan man heller ikke få lov til at få svar på endnu.

Først havde Mette Blomsterberg ønsket 7,25 millioner kroner for herligheden i Ålsgårde med egen sø og træterrasse, foruden en enorm tilhørende grund.

Senest i februar var prisen dog blevet sænket igen og endte på 6,5 millioner kroner.

