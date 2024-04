Mens de stadig var tilbageholdt fra at rejse ud af Dubai, spirede der et lille liv i Elvira Pitzners mave.

For nu afslører Mortada Haddad, at han og Elvira Pitzner besluttede sig for at få et barn sammen, mens de var på den skæbnesvangre rejse til Dubai – og at de lykkedes med graviditeten i første forsøg.

'Da vi opholdt os i Dubai og modtog et opkald fra min bror om, at han og hans kone ventede deres tredje barn, var Elvira og jeg straks klar over, at det også var tid for os,' skriver Mortada Haddad i en story på Instagram.

'Og til vores store lykke, lykkedes det på første forsøg,' afslører iværksætteren, der glæder sig over, at hans kommende barn kommer til at få en lille fætter eller kusine at følges med i sin opvækst.

Mortada Haddad er selvstændig og har sit eget succesfulde datingimperium for mellemøstlige. Foto: PR Vis mere Mortada Haddad er selvstændig og har sit eget succesfulde datingimperium for mellemøstlige. Foto: PR

Familieforøgelsen afslørede både Elvira Pitzner og Mortada Haddad onsdag, hvor de begge delte scanningsbilleder af deres første og fælles barn på deres sociale medier.

Afsløringen om graviditeten falder to måneder efter, at retssagen om utroskab blev trukket tilbage, og parret atter blev frie til at se hinanden og rejse ud af Dubai.

Mens hverken Elvira Pitzner eller Mortada Haddad har haft nogen kommentarer til B.T. om deres lykkelige omstændigheder, så anerkendte sidstnævnte overfor Ekstra Bladet, at selvom folk kunne tænke, at det var 'gået for hurtigt' for ham og Elvira Pitzner, så blev de klar til at få et barn sammen 'efter at have stået stærkt gennem de udfordringer, vi har mødt'.

'Ja, det var helt bestemt planlagt. Vi var fast besluttet på, at hvis vi kom igennem vores prøvelser sammen, så ville vi tage vores forhold til det næste skridt og starte vores egen familie,' skrev Mortada Haddad i en sms til mediet.

Elvira Pitzner har en lang række realityprogrammer på sit cv. Blandt andet sit eget program 'Bare Elvira', hvor hun delte ud af sit liv i Dubai – ikke mindst med eksmanden Milad Saadati, som hun boede med og som siden anmeldte hende for utroskab i ørkenstaten. Foto: Discovery / PR. Vis mere Elvira Pitzner har en lang række realityprogrammer på sit cv. Blandt andet sit eget program 'Bare Elvira', hvor hun delte ud af sit liv i Dubai – ikke mindst med eksmanden Milad Saadati, som hun boede med og som siden anmeldte hende for utroskab i ørkenstaten. Foto: Discovery / PR.

Realityportalen mener at kunne udregne, ud fra det scanningsbillede, som Elvira Pitzner delte, at hun må have termin 30. oktober 2024, ligesom at barnet må være undfanget omkring 8. februar 2024.

Dermed skulle barnet være blevet undfanget dagen efter, at utroskabsretssagen mod Elvira Pitzner og Mortada Haddad blev droppet, og de igen kunne se hinanden - uden at frygte for at ryge tre år i fængsel for utroskab, som de rissikerede undervejs i retsforløbet.

Sammen i to uger – eller ni måneder?

Tirsdag afslørede Mortada Haddad og Elvira Pitzner på deres sociale medier, at de havde forlovet sig. Onsdag uddybede Mortada Haddad så, hvordan han havde friet til Elvira Pitzner under deres varetægtsfængsling i december 2023.

Det er dog ikke klart, præcis hvornår Mortada Haddad og Elvira Pitzner blev kærester.

Elvira Pitzner fortæller om sine pinsler under utroskabsanklagerne, der fik hende anholdt, tilbageholdt og retsforfulgt i Dubai i den nye TV 2-sæson af 'Diamantfamilien'. Foto: TV 2 / PR Vis mere Elvira Pitzner fortæller om sine pinsler under utroskabsanklagerne, der fik hende anholdt, tilbageholdt og retsforfulgt i Dubai i den nye TV 2-sæson af 'Diamantfamilien'. Foto: TV 2 / PR

Helt frem til december 2023, efter parrets anholdelse under utroskabsanklagerne i Dubai, fastholdt Elvira Pitzners far, at hans datter og Mortada Haddad blot var venner.

Kæresteforholdet blev først endeligt bekræftet i april 2024, da Elvira Pitzner i sit og familiens realityprogram 'Diamantfamilien' omtalte Mortada Haddad som sin kæreste, når hun i den aktuelle særsæson 'Fanget i Dubai' fortalte om den skæbnesvangre tid, hvor parret blev anholdt og tilbageholdt af politiet i ørkenstaten.

Men allerede i februar 2024 viste Elvira Pitzner frem, hvordan hun på årets Valentines Day overraskede Mortada Haddad med ikke mindst en kage, der i sin glasurtekst antydede, at hun og iværksætteren kunne fejre deres seks måneders dag.

I så fald ville Elvira Pitzner og Mortada Hadda have dannet par i otte-ni måneder, før de tirsdag røbede, at de var blevet forlovede.

Med denne story afslørede Elvira Pitzner, at hun og Mortada Haddad skal giftes. Foto: Instagram Vis mere Med denne story afslørede Elvira Pitzner, at hun og Mortada Haddad skal giftes. Foto: Instagram

Onsdag afslørede Mortada Haddad yderligere, hvordan han friede til Elvira Pitzner – nemlig mens de var adskilt under deres varetægtsfængsling i Dubai.

Parret blev anholdt i ørkenstaten 30. november 2023.

De nåede at sidde tre dage varetægtsfængslet og efterfølgende tre måneder tilbageholdt i Dubai, efter de var blevet anklaget for utroskab af Elvira Pitzners ekskæreste, men samtidig juridiske ægtemand, den ti år ældre iranske bokser Milad Saadati.

Milad Saadati endte dog med at trække sit søgsmål om utroskab tilbage undervejs i retssagen.



Det gjorde han, efter Elvira Pitzner havde anmodet om at blive skilt fra ham, og den iranske bokser endte med at godkende skilsmissen.

Læs også Hemmeligt ægteskab startede med utroskab: Her er historien om Elvira Pitzner og Milads forhold

Skilsmissen blev registreret i marts 2024 med tilbagevirkende kraft fra august 2023, hvor Elvira Pitzner og Milad Saadati offentligt fortalte, at de var slået op efter knap tre år sammen som hemmeligt ægtepar i Dubai.

Efter utroskabssagens afslutning har Elvira Pitzner så trygt kunne stå frem med, at hun og Mortada Haddad faktisk er kærester.

Og ikke bare det, de skal også giftes og venter barn sammen. Et barn, som parret planlagde at få sammen – og fik i første hug, røber Mortada Haddad så nu.

Hør seneste afsnit af Henrik Qvortrups nye podcast 'B.T. og det gode selskab' herunder.