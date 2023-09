København er rig på både lomme- og cykeltyve. Nu kommer de så også i en kombi-pakke.

Det oplevede skuespilleren Molly Egelind mandag.

I et opslag på Instagram, beskriver hun, hvordan hun havde gjort et loppe-kup af dimensioner.

'I ved, sådan noget man har drømt om at finde i 100 år og ved et lykketræf fik fat i helt magisk,' skriver hun.

Det var dog ikke lang tid, hun fik lov til at nyde fundet, for på vej hjem blev den, i et uopmærksomt øjeblik fra skuespillerens side, stjålet fra hendes ladcykel.

Loppefundet, en turkisblå hat, er altså tabt, men skuespilleren glæder sig dog over, at vejret i det mindste var godt.

'Så altså for at gøre en laaaang og mærkelig mandag kort: livet er fyldt med ups and downs, og jeg øver mig i at fokusere på de gode ting hver dag,' skriver hun videre.

Molly Egelind fortæller ikke, hvor hendes hat blev stjålet, men der er nogle steder i Hovedstaden, hvor man kan være mere udsat for tyverier end andre.

Sidste år skrev B.T. om de tyve største lommetyve hotspots i København, og her var det Vesterbrogade, der på antallet af anmeldelser, tog førstepladsen. På andenpladsen fulgte Banegårdspladsen, men Nørre Voldgade er nummer tre.

Molly Egelind bor med sin familie på Amager.