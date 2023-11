Misbrug af stoffer og alkohol, en narkogæld på flere hundredtusinder kroner til kriminelle og en overdosis på piller, som i fire minutter fik hans hjerte til at gå i stå.

Det var, hvad Kent 'Kenno' Pedersen oplevede i sin tid i duoen Djämes Braun, som han udgjorde sammen med Lasse 'Pilfinger' Kramhøft. Oplevelser, som han først nu har fortalt om i en ny bog og til Se & Hør.

Efter de i 2017 gik i opløsning, forsvandt Kent Pedersen fra det store mediebillede og blev radiovært, men Lasse Kramhøft fortsatte i musikkens verden.

Derfor var han torsdag også med på den røde løber ved dette års DMA, og han fortalte, at han er glad for, at det i dag går bedre for Kent Pedersen.

»Jeg prøvede ligesom at hjælpe ham ud af hans problemer dengang, og jeg er rigtig glad for, at han virker til at være kommet på et godt spor igen. Det gør mig glad.«

Er det overraskende, at det har været så voldsomt?

»Ja, noget af det. Nu har jeg ikke fulgt så meget med i det, jeg har ikke haft så meget kontakt til ham. Jeg ved ikke, om det overrasker mig, jeg var godt klar over, at der var et eller andet, der var ved at køre skævt.

Kent 'Kenno' Pedersen har ikke talt med sin gamle makker om, hvad der står i bogen, men det har Lasse Kramhøft det fint med.

»Nej (det har han ikke, red.). Han er på sin egen mission, og jeg håber, at han har det godt.«

Djämes Braun stod bag hits som 'Fugle', Inficeret' og 'Dem vi var', og i 2012 vandt duoen Karrierekanonen på P3.