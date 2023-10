Flere politikere på Christiansborg drømmer om at komme med i 'Vild med dans'.

For nylig sagde Enhedslistens Rosa Lund til Ekstra Bladet, at TV 2 bare kan ringe. Da B.T. spørger bredt rundt i Folketinget, viser det sig, at hun ikke står alene. Blandt andet er en minister klar, hvis han får tilbuddet.

'Vild med dans' kører for tiden på 20. sæson.

Igennem årene har fem – på daværende tidspunkt – aktive politikere været en tur på dansegulvet med Astrid Krags tredjeplads i 2014 som det hidtil bedste resultat og Rasmus Jarlovs 11.-plads året efter, som det dårligste.

B.T. har spurgt Folketingets medlemmer og følgende melder sig klar, hvis TV 2 spørger i fremtiden.

Jeppe Bruus, Skatteminister, Socialdemokratiet

Skatteminister Jeppe Bruus vil gerne være med i 'Vild med dans'. Foto: Rune Øe Vis mere Skatteminister Jeppe Bruus vil gerne være med i 'Vild med dans'. Foto: Rune Øe

Er du blevet spurgt?

»Nej, det er jeg ikke.«

Ville du sige ja, hvis du fik tilbuddet?

»Det tror jeg, ja. Vi ser det selv derhjemme, så det synes jeg kunne være sjovt. Jeg har også danset lidt, da jeg gik i folkeskolen.

'Vild med dans' er endnu ikke blevet vundet af en politiker. Hvad tror du, det skyldes?

»At jeg ikke har været med, haha.«

Mette Thiesen, Dansk Folkeparti

Dansk Folkepartis Mette Thiesen vil også gerne være med i 'Vild med dans'. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Dansk Folkepartis Mette Thiesen vil også gerne være med i 'Vild med dans'. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Er du blevet spurgt?

»Nej, desværre.«

Ville du sige ja?

»Ja, de kan bare ringe. Det ville være en sjov udfordring. Jeg elsker at danse og har altid set 'Vild med dans'.«

Louise Brown, Liberal Alliance



Louise Brown vil også gerne være med i 'Vild med dans'. Foto: Pressefoto Vis mere Louise Brown vil også gerne være med i 'Vild med dans'. Foto: Pressefoto

Er du blevet spurgt?

»Nej.«

Ville du gerne?

»Ja, sgu da!«

'Vild med dans' er endnu ikke blevet vundet af en politiker. Hvad tror du, det skyldes?



»At det er en slags popularitetskonkurrence og politikere er ikke superpopulære.«

Peter Juel-Jensen, Venstre

Peter Juel-Jensen fra Venstre vil også være klar på 'Vild med dans'. Foto: Pressefoto Vis mere Peter Juel-Jensen fra Venstre vil også være klar på 'Vild med dans'. Foto: Pressefoto

Er du blevet spurgt?

»Jeg har desværre aldrig fået chancen. Det skyldes nok, at jeg er en af vandbærerne, hvilket også har fordele, men lige netop her og i dette spørgsmål en ulempe.«

Ville du sige ja?

»Jeg ville nok sige ja, men ville nok ikke overleve mange omgange, da jeg ikke kan høre rytme. Jeg kan fint høre musikken, men kan bare ikke fornemme rytmen.«

Brigitte Klintskov Jerkel, Det Konservative Folkeparti

Brigitte Klintskov Jerkel fra Det Konservative Folkeparti. Foto: Pressefoto Vis mere Brigitte Klintskov Jerkel fra Det Konservative Folkeparti. Foto: Pressefoto

Er du blevet spurgt?

»Nej, det er jeg desværre ikke.«

Ville du sige ja?

»Ja, jeg elsker at danse og vil meget gerne blive dygtig til det. Samtidig synes jeg, det er en sjov konkurrence og et meget underholdende program, der dog også er lidt barsk, når deltagerne bliver stemt ud.«

Sólbjørg Jakobsen, Liberal Alliance

Liberal Alliances Sólbjørg Jakobsen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Liberal Alliances Sólbjørg Jakobsen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Er du nogensinde blevet spurgt?

»Nej.«

Ville du sige ja?

»Det tror jeg godt jeg kunne finde på.«

Tre politikere har sendt B.T. et svar, der indikerer, at de kraftigt vil overveje det, hvis TV 2 ringede.

De er:

Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti



Søren Pape Poulsen er endnu ikke blevet spurgt af TV 2. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Søren Pape Poulsen er endnu ikke blevet spurgt af TV 2. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Er du blevet spurgt?

»Nej, det er jeg ikke. Personligt ville jeg da synes, at det var fantastisk sjov at deltage, men der vil sikkert være mange, der ville fraråde mig det.«

Ville du sige ja, hvis du fik tilbuddet?

»Jeg ville være fristet, men det er ikke sikkert, at jeg som partiformand ville deltage. Det tager jo enormt meget tid, har jeg ladet mig fortælle.«

Kim Valentin, Venstre



Venstres Kim Valentin. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix Vis mere Venstres Kim Valentin. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Er du blevet spurgt?

»Nej.«

Ville du sige ja?

»Det kan jeg ikke udelukke, da jeg godt kan lide at danse. Men der er også meget tid i at lære det, så det kommer an på, hvornår jeg ville blive spurgt.«

Sara Emil Baaring, Socialdemokratiet

Sara Emil Baaring fra Socialdemokratiet. Foto: Pressefoto Vis mere Sara Emil Baaring fra Socialdemokratiet. Foto: Pressefoto

»Jeg har aldrig fået tilbuddet, men skulle muligheden opstå, vil jeg overveje det meget positivt.«