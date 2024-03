Onsdag morgen blev Elvira Pitzner og Mortada Haddad ifølge Ekstra Bladet frikendt for utroskab i Dubai.

De to kunne gennem deres advokat meddele, at de var frifundet, og at der nu ikke går så forfærdeligt meget længere, inden de får deres pas og kan rejse til Danmark.

Men ifølge Elvira Pitzners eksmand, Milad Saadati, havde han prøvet at få sagen droppet før onsdagens retsmøde.

Det skriver han til B.T.

»Jeg besluttede at droppe sagen. Men dommeren var ikke enig, så der skal komme en dom uanset hvad.«

Hvorfor besluttede du dig for at droppe sagen?

»Det er personligt, men jeg har tænkt meget over tilgivelse,« lyder det.

Milad Saadati skriver, at der ifølge ham ikke er tale om, at sagen er helt droppet, men at dommeren stadig skal afgøre punkter i sagen.

Det står dog i kontrast til det, som Elvira Pitzner og Mortada Haddads advokat, Noura Taysser, har udtalt til Ekstra Bladet efter dagens retsmøde.

Milad Saadati holder dog fast i over for B.T., at sagen skal fortsætte, selvom han selv ønsker at droppe den og komme videre.

B.T. har tidligere onsdag talt med Elvira Pitzners far, der er ovenud lykkelige over frikendelsen.

»Det har været så hårdt det her, så det er jo fantastiske nyheder. Selvfølgelig er vi lettede,« lød det.

Elvira Pitzner blev anholdt i starten af december i Dubai, og hun har været tilbageholdt uden sit pas i to måneder.

Elvira Pitzner har tidligere sat ord på sin situation på sociale medier.

»Jeg har tilbragt timevis hos politiet og advokater, jeg var i fængsel i tre dage og står over for risikoen for flere års fængsel.«

»Det er som at være med i en dårlig film, som jeg ikke kan vågne op fra. Som en del af processen har jeg måttet vende tilbage til samme politistation og fængsel, som smed mig ind, og se fængselsvagterne i øjnene igen, mens hele min krop rystede af at befinde sig der,« skrev hun.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Elvira Pitzner om frifindelsen.