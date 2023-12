Elvira Pitzners ekskæreste, Milad Saadati, var personen, der anmeldte hende til politiet i Dubai for utroskab i starten af december, men han ønsker i virkeligheden ikke, at hun kommer i fængsel.

Det siger han i et interview med TV 2.

Elvira Pitzner-sagen kort Fredag den 1. december blev Elvira Pitzner anholdt i Dubai sammen med iværksætteren Mortada Haddad for utroskab, da Pitzner stadig er islamisk gift med ekskæresten Milad Saadati. Med et islamisk ægteskab underlægger man sig sharialoven. I De Forenede Arabiske Emirater betyder det, at man under artikel 356 kan anklages og dømmes for utroskab. Milad Saadati fortalte, at han selv havde anmeldt hende. Lørdag aften blev de igen løsladt, men myndighederne konfiskerede deres pas.

Til mediet fortæller den tidligere bokser, at han er mere end tilfreds, hvis bare Elvira Pitzner betaler ham det, hun ifølge ham har stjålet, som han selv hævder løber op i en værdi af cirka 600.000 kroner.

Grunden til, at han overhovedet anmeldte hende for utroskab, er tilsyneladende, at det var praktisk.

»Jeg ville forhindre hende i at forlade landet. Jeg har været i Tyskland og i Danmark, og jeg har haft advokater på, men jeg kunne ikke gøre noget. Jeg havde brug for at handle hurtigt. Jeg anmeldte dem for utroskab, og så blev hun fanget,« siger Milad Saadati.

Han fortæller videre, at han har beskeder mellem dem, som beviser, at hun har stjålet fra ham, og at han derfor har anlagt et civilt søgsmål mod Elvira Pitzner. Den påstand har det ikke været mulig for TV 2 at efterprøve.

Det var tilbage i februar 2021, at Elvira Pitzner offentliggjorde, at hun havde fundet kærligheden i den ti år ældre iranske bokser Milad Saadati.

Måneden efter kunne Realityportalen dog dokumentere, at Milad Saadati stadig var gift med sin nu ekskone Haleh Sarvi, som han har en i dag 12-årig søn med.

Efterfølgende blev Milad Saadati og Haleh Sarvi dog skilt, for allerede i maj 2021 blev Milad Saadati i stedet gift med Elvira Pitzner ved retten i Dubai efter fire måneders forhold.