Milad Saadati gav flere store interviews om sine anklager mod Elvira Pitzner.

Men siden har den 36-årige iranske bokser været noget mere sky og herunder blokeret en lang række medier, som han kommunikerede med gennem sin Instagram.

Det bekræfter Milad Saadati nu overfor Her & Nu, hvor han påstår, at han har brudt loven i Dubai ved at udtale sig om sagen.

»Jeg er blevet kontaktet af Dubais politi, og jeg må ikke give nogle former for interviews. Jeg er i problemer på grund af det,« siger Milad Saadati kort til ugebladet.

Han har ikke svaret på de efterfølgende spørgsmål, såsom hvilke slags problemer, han skulle være endt i, fordi han har udtalt sig til pressen.

Den 26-årige realitypersonlighed Elvira Pitzner dannede i tre år par med den 36-årige iranske bokser Milad Saadati. I august i år bekræftede parret, at de var gået fra hinanden, men i forbindelse med den verserende sag kom det frem, at de var blevet gift i 2021. Foto: Henrik R Petersen/Ritzau Scanpix Vis mere Den 26-årige realitypersonlighed Elvira Pitzner dannede i tre år par med den 36-årige iranske bokser Milad Saadati. I august i år bekræftede parret, at de var gået fra hinanden, men i forbindelse med den verserende sag kom det frem, at de var blevet gift i 2021. Foto: Henrik R Petersen/Ritzau Scanpix

Selvstændig advokat i Dubai, Thomas Friis Nielsen, har tidligere fortalt til B.T., at retssystemet i Dubai er noget mere lukket, end vi kender det herhjemme.

Han forklarede, at al information om en retssag, derfor ville skulle komme fra parterne i sagen selv.

I dette tilfælde den 26-årige realitystjerne Elvira Pitzner og hendes ti år ældre ekskæreste, men juridiske ægtemand Milad Saadati, der anmeldte hende for utroskab og fik hende anholdt på decembers første dag.

»Dommen offentliggøres ikke, og det ville også blive forbigået i tavshed, hvis sagen droppes. Advokaterne i sagen vil ikke tale til offentligheden på den måde. Aviserne hernede er også lidt kedelige, det er mere i overskriftsform, sladdersiderne eksisterer ikke,« forklarede Dubai-advokaten Thomas Friis Nielsen.

Han har ligeledes understreget overfor B.T., at myndighederne i ørkenstaten bestemt følger med i, hvad der bliver skrevet og udtalt til medierne.

Elvira Pitzner blev anholdt 1. december, efter hun var ankommet til Dubai på ferie med iværksætteren Mortada Haddad.

De var blevet anmeldt af Elvira Pitzners ekskæreste Milad Saadati, som hun stadig er islamisk gift med, og han har forklaret til B.T., at han har anmeldt dem for utroskab.

B.T. har set dokumentation for ægteskabet, samt for at anmeldelsen efterforskes.

Elvira Pitzner og Mortada Haddad blev efter en nat i politiets varetægt løsladt mod kaution, men tilbageholdes fortsat i Dubai på nittende dag, mens der afventes en retssag.

Bliver de dømt for utroskab, står de til minimum et år og op til tre års fængsel. Så galt bør det dog ikke gå, har en ekspert forklaret. Læs mere om det HER.