Fredag den 1. december blev Elvira Pitzner anholdt i Dubai sammen med iværksætteren Mortada Haddad for utroskab, da Pitzner stadig er islamisk gift med ekskæresten Milad Saadati.

I tre år var Elvira Pitzner kæreste med den iranske bokser Milad Saadati – de seneste to år som mand og kone.

B.T. har set dokumentation for ægteskabet mellem de to.

Det var bokseren, der anmeldte Pitzner for utroskab, fortalte han selv.

Han havde længe været frustreret over hende, men i weekenden flød bægeret over, fortæller han til SE og HØR.

»Jeg vil have familien Pitzners sande ansigt frem i offentligheden og vise, hvordan de i virkeligheden er. Jeg vil have retfærdighed,« siger Milad Saadati.

Skal man tro bokseren, tog Elvira Pitzner mere end Saadatis hånd i deres ægteskab.

Det er ikke småting, han anklager sin danske kone for. Elvira Pitzner har ifølge ham både stjålet hans penge, møbler og ejendele.

Han uddyber, at han mener, at hun var ham utro med en anden mand. Det opdagede han, da hun rejste til Dubai med ‘sin nye kæreste’, som han formulerer det.

Katerina Pitzner oplyser til Se og Hør, at hun og resten af familien ikke har nogen kommentarer til sagen.