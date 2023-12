Mikkel Kesslers ejendomsvirksomhed er blevet sendt til tvangsopløsning efter ti år.

Tirsdag anmodede Erhvervstyrelsen Skifteretten i Esbjerg om at opløse selskabet, den tidligere bokser har udlejet boliger igennem, kaldet Ejendomsselskabet af 1. marts 2013.

Det viser en aktindsigt, som B.T. har fået ved Erhvervsstyrelsen.

Her fremgår det, at Mikkel Kesslers ejendomsvirksomhed er blevet sendt til tvangsopløsning, fordi ledelsen i selskabet er smuttet.

Selskabets direktør, Morten Krarup, fratrådte ejendomsvirksomheden den 26. oktober 2023, og siden er han ikke blevet erstattet.

Da det er imod selskabsloven ikke at have en registreret ledelse, er virksomheden derfor nu anmodet tvangsopløst.

Mikkel Kesslers virksomhed reagerede ikke på den opløsningstrussel, som Erhvervsstyrelsen sendte, hvor styrelsen bad om at få indsat en ny ledelse.

Med mere end en måned uden en direktør, anmodede Erhvervsstyrelsen derfor tirsdag skifteretten i Esbjerg om at tvangsopløse Ejendomsselskabet af 1. marts 2013.

Hverken Mikkel Kessler eller den fratrådte direktør Morten Krarup er vendt tilbage på B.T.s henvendelser omkring tvangsopløsningen.

Selskabets officielle nummer er heller ikke længere eksisterende.

I det seneste årsregnskab for ejendomsvirksomheden fremgår det dog, at man var bevidste om en risiko for at få problemer med likviditeten i selskabet.

»Det er en væsentlig forudsætning for selskabets fortsatte drift, at den nødvendige likviditet fortsat stilles til rådighed for selskabet. Selskabets likviditet balancerer på nuværende tidspunkt ved fuld udlejning af selskabets ejendomme, såfremt der ikke opstår ekstra udgiftsposter,« lyder det i årsregnskabet fra juli i år.

Her blev det dog også fremført, at det faldende, omend positive resultat blev anset for »tilfredsstillende«, ligesom det fremgik, at man fortsat forventede at kunne leje sine ejendomme fuldt ud.

Et mønster tegner sig ved direktøren

Ejendomsselskabet af 1. marts 2013 er ejet ligeligt af Mikkel Kessler, Ole Krebs Sørensen og den fratrådte direktør Morten Krarup.

Hos sidstnævnte tegner der sig dog et mønster.

Morten Krarups virksomhed Dansk Trader Laug ApS er under konkurs, og så har han to yderligere virksomheder sendt til tvangsopløsning.

Hans holdingselskab M. Krarup Holding ApS og hans engrosselskab Krarup Trading ApS, der handler elektronisk udstyr.

I begge selskaber har Morten Krarup fratrådt direktionen samme dag som i ejendomsvirksomheden, han deler med Mikkel Kessler.

Med en måned uden ledelse har Erhvervsstyrelsen så også begæret begge disse virksomheder tvangsopløst.

Begge virksomheder bemærkes ligeledes i årsregnskaberne at have økonomiske udfordringer.

Elektronikvirksomheden har »tabt hele anpartskapitalen«, mens holdingselskabet har »tabt hele virksomhedskapitalen«.

Dog fremføres det i begge årsregnskaber, at Morten Krarup forventer at kunne vende skuden og drive virksomhederne videre, såfremt at der »stilles likviditet til rådighed«.

Hans elektronikvirksomhed Krarup Trading ApS har da også kunnet fremvise økonomisk fremgang med et »tilfredsstillende« resultat ifølge seneste årsregnskab.

Men i holdingselskabet, som han ejer elektronikvirksomheden Krarup Trading igennem, er egenkapitalen røget helt i minus efter det ifølge årsregnskabets »utilfredsstillende« resultat med røde tal for en kvart million.