B.T. tager temperaturen på de kendtes nytårstraditioner. I dag DR-vært Stephanie Surrugue, som sender live både søndag og mandag, og dermed må holde pænt igen.

Men hun husker godt nytårsaftener, hvor den har fået lovlig meget gas. Så meget, at hun dagen efter fik en overraskende mail.

Min yndlings nytårstradition er ….

»Problemet er jo, at jeg altid arbejder. Men jeg tror, at det er champagne.«

»Jeg synes jo generelt, at jeg drikker for lidt champagne, så det vidunderlige ved nytårsaften er, at der må man sådan set drikke bobler hele dagen, uden at man bliver anklaget for at være alt for langt ude.«

»Så jeg forbinder nytårsaften med rigelige mængder champagne kombineret med god samvittighed.«

Min største optur i 2023 var ….

»Jeg har arbejdet længe på et rejseprogram, der hed ‘Danskere i verden’, som endelig kom ud over rampen, og så modtog jeg en pris fra Copenhagen Goodwill Ambassadors, fordi programmet havde været med til at sætte fokus på udlandsdanskere og på Danmark.«

»Det synes jeg faktisk var ret optur, for Danmarks placering i folks bevidsthed ude i verden er noget, der er sjovt at beskæftige sig med. Så det var fedt for hele holdet.«

»Og gu' gjorde det mig også lidt stolt. Og min mor meget stolt. Så bliver det næsten ikke større.«

Min største skuffelse i 2023 var ….

»Min bil er brændt sammen ikke én, men to gange på et år. Og der må jeg bare sige, hvad er chancerne for det?«

»Jeg har ikke haft bil i 100 år, og så køber jeg endelig en for et par år siden, for nu skal det hele være lækkert. Og så har jeg to gange skullet bugseres af motorvejen.«

»Det kan godt være, at det lyder som et luksusproblem, men det er jo grænseløst irriterende, at jeg simpelthen har købt en møgspand. Det har jeg måttet indse i 2023.«

»Nu vil jeg ikke sige mærket, for det er tarveligt, men jeg har købt en fransk møgspand. Og det er jeg ufattelig skuffet over.«

»Det har eddermame irriteret mig, fordi mine værkstedsregninger ligesom har matchet det. Det var ikke sådan, det skulle have været at have bil.«

Stephanie Surrugue skal igen i år sammen med Kåre Quist guide seerne gennem nytåret. Foto: DR/Emilie Gershøj Bruhn Vis mere Stephanie Surrugue skal igen i år sammen med Kåre Quist guide seerne gennem nytåret. Foto: DR/Emilie Gershøj Bruhn

Mit forhold til nytårsforsætter er ….

»Ikke eksisterende. For en sikkerheds skyld dyrker jeg ikke nytårsforsætter, for jeg ved, at jeg ikke kan holde dem. Så det er en præventiv effekt, så jeg ikke bliver skuffet. Jeg kan ikke finde ud af det.«

»De gange, jeg har prøvet at have nytårsforsætter, har primært handlet om træning og rygning, og jeg må bare sige, at de gange, hvor jeg effektivt har gjort noget med begge dele, har det overhovedet ikke handlet om nytårsforsætter, men nogle beslutninger jeg ligesom har taget, fordi jeg var klar og ikke, fordi det var den 31. december.«

Min vildeste nytårsbrandert var ….

»Dem skal jeg da være ærlig og sige, at der har været nogle stykker af.«

»Der har været én, som jeg erindrer endte med, at jeg stod med en flok venner på bordene på Andys bar (legendarisk natværtshus i København, red.) og skrålede John Farnhams ‘You’re the Voice’.«

»Og dagen efter fik jeg en e-mail fra en bartender, som skrev, at han ikke syntes, at jeg sang særlig godt.«

»Der kunne jeg måske godt have skruet lidt ned for charmen eller bare decibelen. Men vi synes selv, at vi var uimodståeligt morsomme.«

»Bare dét, at man overhovedet er kommet til Andys bar, er et dårligt tegn. Men at man så også står på bordene og synger John Farnham nytårsaften foran en måbende forsamling, hvorpå selve bartenderen, som man må formode har været udsat for lidt af hvert, faktisk føler sig kaldet til at skrive en klage over, hvor dårligt jeg synger, det var virkelig en ydmygelse.«

»Han har fuldstændig ret i øvrigt, men altså….«

Min bedste kur til at komme gennem 1. januar er ….

»Masser af vand i løbet af natten. Og to hovedpinepiller inden man går i seng. Den virker for mig.«

»De seneste syv år har jeg jo arbejdet første januar, så det giver ligesom sig selv og sætter en naturlig grænse for, hvor mange tømmermænd jeg har, fordi jeg skal op og på arbejde næste formiddag.«

»Men før det havde vi en tradition med at spise stegt flæsk 1. januar, for det er godt for saltbalancen.«

»Salt og fedt og sidde med nogle gode venner og spise stegt flæsk, det har været ret højt på hitlisten før.«

»Så skal jeg give et råd videre: masser af vand, to hovedpinepiller inden man går i seng og stegt flæsk dagen efter. Så kan det ikke gå helt galt. Det virker.«

I det nye år vil jeg blive bedre til … …

»At komme til tiden. Jeg synes, at jeg er en tidsoptimist. Jeg har meget om ørerne, og nogle gange tror jeg godt, at jeg kan nå ditten og datten og dutten, og jeg har opdaget, at jeg har fået en skidt vane den sidste tid.«

»De seneste måneder har jeg nemlig lagt mærke til, at jeg indleder alle møder med ‘undskyld, at jeg kommer for sent’.«

»Så jeg skal være bedre til at komme til tiden og være mere realistisk i min tidsregning, for det andet bliver man bare stresset af. Og det er også pinligt. Det virker utjekket. Det synes jeg ikke er så klædeligt.«

»Men det er IKKE et nytårsforsæt, det er bare en tanke.«

Min værste nytårsaften var ….

»Jeg har haft en nytårsaften, hvor der var en gæst, der blev så fuld, at vedkommende gik fuldstændig grassat inde i mit daværende hjem. Det viste sig, at han åbenbart ikke kunne tåle alkohol.«

»Det var dengang, hvor der var fastnettelefoner, og jeg kan huske, at han rev en hel telefon med stik i væggen og det hele ud, væltede borde og tumlede rundt.«

»Så det var faktisk ret vildt til en nytårsaften, at man med de andre gæster skulle lægge en plan for, hvordan vi fik den her gæst – som var gået amok – hjem.«

»Til sidst måtte vi finde ud af, hvem i selskabet der var ædru nok til at køre vedkommende hjem. Det lagde – må jeg sige – en lille dæmper på selskabet.«

»Jeg har ikke holdt nytårsaften med vedkommende hverken før eller siden.«

Hvid eller fugtig januar ….

»Ingen af delene. Jeg drikker faktisk generelt ikke særlig meget alkohol, så jeg har aldrig haft brug for at sætte rammer eller regulere mit indtag.«

»Men til gengæld ville jeg da blive fuldstændig deprimeret, hvis nogen havde lyst til at åbne en flaske champagne foran mig, og jeg så ikke måtte drikke det.«

Min største frygt for 2024 er ….

»Det må jeg nok sige er, at de to store konflikter, vi er vidner til lige nu, som er Ukraine-Rusland og Israel-Hamas, i virkeligheden tager til i styrke i stedet for at nærme sig en bedring.«

»Det kan jeg være rigtig bange for. At vi får flere dårlige nyheder ude i verden.«

Fik du læst: